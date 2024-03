Provincia di Latina, i principali mercati: dove sono e gli orari. Tutte le informazioni

Il mercato in passato è sempre stato oltre che un luogo di compravendita di vario tipo di merci, un luogo dove socializzare, dove incontrare i conoscenti, dove scambiare informazioni e notizie provenienti da paesi e città vicine.

In una versione più contenuta rispetto alle grandi fiere storiche, il mercato settimanale era un momento di condivisione e incontro, e nei centri più piccoli è ancora un momento conviviale.

Al di là della sua funzione sociale, che nelle grandi città ormai si è persa, il mercato è luogo per valorizzare i prodotti e le eccellenze enogastronomiche del territorio, gli ottimi prodotti a km zero e l’economia locale.

Il mercato può diventare anche una scusa per fare una passeggiata fuori porta e andare a curiosare tra le bancarelle di altre città, o rincorrere l’ambulante preferito che nel corso della settimana gira tutta la provincia per vendere le proprie merci.

Ecco qualche indicazione sui mercati settimanali in tutta la provincia di Latina, comune per comune.

Aprilia

Il mercato settimanale di Aprilia si tiene il sabato dalle 8 alle 13 ed è uno dei maggiori mercati della provincia con i suoi circa 300 banchi, si trova tra Via Donato Bardi, Via La Malfa, Via Scarlatti e Via Corelli, su quest’ultimo lato è possibile trovare la vendita dell’usato.

Ci sono anche altri mercati che hanno cadenza settimanale che si tengono in tre sedi diverse: il mercoledì in Via Galialei, il venerdì in Piazza Aldo Moro e la domenica in Via Irlanda.

Bassiano e Campodimele

Nei piccoli centri come Bassiano e Campodimele i mercati sono ancora occasioni per poter fare acquisti senza recarsi in altri comuni nel centro di Bassiano si tiene il sabato e a Campodimele il mercoledì.

Castelforte

A Castelforte il mercato settimanale anima piazza della Muraglia nella mattinata della domenica dalle 8 alle 14 ed è una occasione per tutti per fare una passeggiata, anche quando non si ha niente di particolare da comprare, ma si ha tempo per curiosare tra le bancarelle, anche dell’usato.

Cisterna di Latina

Anche Cisterna ha un grande mercato settimanale, circa 200 stand che si posizione in via delle Province ogni mercoledì dalle 8 alle 13. Qui si possono trovare prodotti alimentari, come frutta, verdura, gastronomia, carne e pesce e altri tipi di merci: abbigliamento, biancheria e prodotti per la casa e molto altro ancora.

Cori

A Cori è stato istituito il Mercato dei Borghi, che si tiene ogni venerdì dalle 7 alle 14 presso il piazzale dell’ex campo sportivo. Qui si possono trovare banchi con merci di vario genere: dagli ottimi prodotti locali all’abbigliamento, da tessuti e tendaggi ai giocattoli. Si può approfondire la conoscenza del mercato sul sito ufficiale.



Fondi

Ogni domenica via Mario Mosillo dalle 7.30 alle 13.30 si anima per ospitare banchi di prodotti alimentari e abbigliamento, con una particolare attenzione ai prodotti del territorio e la gastronomia.

Formia

Anche Formia propone al pubblico un grande mercato che si tiene in via Olivastro Spaventola ogni giovedì dalle 7 alle 13.30, qui si possono trovare le eccellenze enogastronomiche del territorio, non solo i prodotti tipici ma anche lavorati e piatti della tradizione, inoltre prodotti per la casa di vario tipo dalle stoviglie ai tessuti oltre cuscini, padelle e pentole e per il giardinaggio.

Gaeta

Anche Gaeta ha un grande mercato con una lunga tradizione, è stato istituito alla fine degli anni Trenta, che lo ha visto cambiare sede più volte: dal parcheggio dell’ex ferrovia è passato a lungomare Caboto, viale Italia e ora si tiene ogni mercoledì presso il parcheggio dell’Ex Vetraria dalle ore 8 alle ore 14.

Itri, Lenola e Maenza

Il sud pontino e paesi più interni propongono i loro mercati settimanali in giorni diversi: a Itri c’è il venerdì dalle 7.30 alle 13 in piazza Carabinieri d'Italia; a Lenola il martedì in piazza Don Bosco sempre dalle 7.30 alle 13 e a Maenza nell’area di piazza della Repubblica il mercoledì dalle 8 alle 13.

Minturno

A Minturno il mercato settimanale si tiene il sabato nei pressi dell’ex Preturam in via Luigi Cadorna dalle ore 7 alle 14, ma anche Scauri ha il suo mercato che si svolge di mercoledì.

Monte San Biagio

Storico è il mercato di Monte San Biagio che da oltre cinquant’anni si tiene il venerdì.

Norma

Anche Norma ha il suo storico mercato settimanale in Via del Corso il venerdì mattina, durante le ore del mercato la zona viene chiusa al traffico per permettere gli acquisti in tranquillità e sicurezza.

Pontinia

Storico mercato che esiste dalla fondazione della città e si snoda tra piazza Piemonte e le zone limitrofe il venerdì dalle 6.30 alle 13.30. Offre una grande varietà di tipologie merceologiche.

Ponza

Come è facile immaginare il mercato sull’isola di Ponza cambia un po’ in base alle stagioni, nel periodo invernale si tiene il mercoledì presso il porto, mentre d’estate c’è anche il martedì in località Le Forna.

Priverno e Prossedi

Interessanti mercati settimanali nei centri storici anche a Priverno il mercoledì in via Matteotti dalle 8 alle 13 e a Prossedi il giovedì nell’area del parcheggio delle Poste in piazza Umberto I. Un’ottima occasione per visitare i luoghi più belli dei due paesi e fare gli acquisti presso le bancarelle.

Rocca Massima, Roccagorga e Roccasecca dei Volsci

Mentre a Rocca Massima il mercato settimanale si svolge nel centro storico di domenica, a Roccagorga si tiene il martedì in piazza VI gennaio, mentre a Roccasecca dei Volsci il venerdì.

Sabaudia

Nella città delle dune i mercatini sono tanti e si tengono spesso, soprattutto in estate dove si possono trovare bancarelle di artigianato, antiquariato, abbigliamento e varie altre tipologie. Il mercato settimanale, quello storico che si tiene ogni giovedì è ospitato in via Dante Alighieri e nell’adiacente piazza San Barbara e qui si trovano i classici prodotti: ortofrutta, carne e pesce, gastronomia e abbigliamento.

San Felice Circeo

Si trovano in due posti distinti i mercati settimanali di San Felice che si tengono di martedì quello più grande in via Gibraleon/Via Delle Sirene 7-13 e poi nel centro storico via del Faro uno più piccino ma non meno interessante.

Santi Cosma e Damiano

Si tiene di venerdì dalle 7.30 alle 13.00 il mercato settimanale di Santi Cosma e Damiano in piazza Tommaso Rossi.

Sermoneta

Interessante e ricco di bancarelle è il mercato settimanale che si tiene a Sermoneta scalo presso il vasto spiazzo a Monticchio dalle 7.30 alle 13 e che attira molti clienti anche da Latina.

Sezze

Il mercato settimana a Sezze si tiene di sabato in via Anfiteatro, anche qui c’è una vasta scelta di prodotti del territorio: frutta e verdure, carne e pesce, salumi e formaggi oltre ad altre tipologie merceologiche.

Sonnino, Sperlonga e Spigno Saturnia

In questi tre paesi della provincia di Latina il mercato si tiene nel fine settimana: di sabato a Sonnino, in via Garibaldi dalle 8 alle 14 e a Sperlonga in via dei Cardi dalle 8 alle 13 e di domenica a Spigno Saturnia, dalle 8 alle 13 in piazza Mercato Nuovo.

Terracina

Si tiene il giovedì il mercato a Terracina, dalle 8 alle 13 in Viale Europa, è già da qualche anno che si tiene anche a Borgo Hermada il lunedì in piazza IV ottobre.