Su RAI 1 la fiction "Il metodo Fenoglio – L’estate fredda” girata anche a Sabaudia

La provincia pontina torna sul piccolo schermo: mentre San Felice è diventato Genova per ospitare la serie tv Blanca, così Sabaudia si trasforma magicamente in Bari nella fiction "Il metodo Fenoglio - L' Estate fredda" in onda su RAI 1 in queste settimane.

Si tratta di una serie in otto puntate da 50 minuti l’una ambientata a Bari nei primi anni ’90 e racconta le indagini del maresciallo piemontese Pietro Fenoglio, personaggio nato dalla penna di Gianrico Carofiglio e protagonista della trilogia “IL Maresciallo Fenoglio”.

Le indagini partono con l’incendio doloso dello splendido teatro Petruzzelli e, dopo una escalation di violenze, si dirigono verso l’ipotesi che si tratti più di scaramucce tra bande criminali rivali ma stia nascendo una vero e propria mafia locale, fanno da sfondo anche i fatti di cronaca che hanno segnato la storia del nostro paese in quegli anni: le uccisioni dei magistrati Falcone e Borsellino.

Un cast d’eccezione composto da Alessio Boni, nel ruolo di Fenoglio, affiancato da Giulia Bevilacqua, Paolo Sassanelli, Francesco Foti, Giulia Vecchio e Michele Venitucci diretti da Alessandro Casale.

Le riprese si sono tenute nell’estate 2022 tra Bari e la nostra Sabaudia. Erano infatti i primi di settembre dell’anno scorso quando, grazie alla collaborazione della produzione con la Latina Film Commission e il Comune di Sabaudia, il lungomare, alcune strade del centro, un’officina e una villa sono stati set della produzione Clemart e Rai Fiction per alcuni giorni. Chi riuscirà a riconoscere i luoghi nel corso delle puntate?

Gli episodi, che andranno in onda ogni lunedì alle ore 21.30 dal 27 novembre fino al 18 dicembre, saranno recuperabili anche su RaiPlay, dove da ieri si possono trovare i primi due episodi in anteprima.