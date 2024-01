Mangiare sushi a Latina: i migliori ristoranti della città

Per tutti quelli che non hanno voglia della solita pizza o del classico panino farcito, da qualche anno è ormai in voga l’opzione del sushi. A Latina in particolare negli ultimi anni sono stati tanti i ristoranti di sushi che hanno aperto. Non si tratta solo di ristoranti cinesi che hanno ampliato il loro menù, ma di locali specializzati che propongono il celebre e coreografico piatto giapponese.

Dove mangiare sushi a Latina?

Sono veramente tanti i ristoranti che propongono sushi a Latina, dai ristoranti cinesi a quelli più specifici. Alcuni sono ovviamente più apprezzati di altri, ma sono tre i locali che sui vari portali ricevono il maggior numero di voti e recensioni positive dai clienti che li hanno visitati.

Si tratta di Dozo Sushi, in via Fratelli Bandiera, un locale elegante e moderno che propone anche la formula dell’all you can eat, che ha una particolare cura nella qualità delle materie prime. Oltre al sushi offre ottimi sashimi, urakami, noodle e fritti sfiziosi.

Tra i ristoranti che propongono il miglior sushi di Latina, c’è anche Ruyi, storico ristorante cinese in via Isonzo a due passi dal centro cittadino, che oltre all’ottimo sushi propone tempura, uramaki, nigiri, e piatti thai. Il locale si distingue per la freschezza del pesce e la calda accoglienza del personale.

Il terzo locale di Latina che propone il miglior sushi è Fuku Sushi in viale XVIII dicembre, di recente apertura è un locale molto elegante che propone una cucina fusion orientale. Il ristorante propone sia un menù alla carta che la formula all you can eat. Grandissima la varietà di maki (sushi arrotolati nell’alga nori) che vengono proposti ripieni di carne, pesce, formaggio e anche alla nutella.

Che cos’è il sushi?

Per chi ancora non lo avesse mai assaggiato o visto, il sushi è un piatto tradizionale della cucina giapponese a base di riso, alga nori o uova e pesce o frutti di mare. Di solito viene servito o appoggiato sul riso, in rotoli di riso o in tasche di tofu. Il ripieno può essere di pesce (tonno, salmone, spigola, branzino), cotto o crudo, o frutti di mare (più comunemente polpo o gamberi). È un piatto molto nutriente perché è un’ottima fonte di proteine magre, ma non bisogna eccedere, soprattutto con il condimento della salsa di soia perché contiene molto sale.