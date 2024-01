Le migliori pasticcerie di Latina

Latina è una città in cui le pasticcerie abbondano e propongono al pubblico specialità locali ma anche tipicità siciliane, napoletane e molto altro ancora.

Ci sono molti forni che preparano biscottini secchi e gustosissimi ma anche pasticcini, torte e altre squisitezze fresche, a base di creme, panna e marmellate.

Le migliori pasticcerie

La pasticceria per molti è un luogo di perdizione, in cui le tentazioni sono servite letteralmente su un piatto d’argento, per altri è un luogo che si lega ai giorni di festa, sia quando si ordina una torta per un compleanno o altra ricorrenza, sia quando la domenica si va a prendere le pastarelle da mangiare come dessert.

Tra le più amate e recensite online ci sono: ‘A Luna Caprese, in via Milazzo, che propone al pubblico dolci tipici napoletani come il babà e le sfogliatelle e anche prodotti da forno salati come rustici e pizzette per rimpinguare i nostri buffet.

Dolci pasticci, in via Ezio, è tra le pasticcerie più apprezzate in città, la lunga esperienza nel settore e la grande passione del personale ha consentito nei decenni di preparare pastarelle, mignon, torte, semifreddi e molto altro ancora di altissimo livello. Particolarmente apprezzate le creme e i cannoli.

Anche la pasticceria Di Ruggiero, in via Giulio Cesare, è tra le più recensite e apprezzate nel web, propone dolci tipici napoletani (sfogliatelle, struffoli, babà e molti altri) ma anche pasticceria classica e torte. Offrono anche il servizio bar.

I migliori bar pasticceria

Sono celebri a Latina anche i bar che hanno una pasticceria propria oppure una grande scelta di dolci. Tra i più apprezzati e recensiti c’è il bar caffetteria Cifra, in corso della Repubblica e in via dell’Agora, che permette di affiancare alla pasticceria classica e ai lievitati o cappuccini e bevande per una tipica e abbondante colazione o vini e passini per uno spuntino davvero gustoso. Un altro bar storico e molto apprezzato con una ricca pasticceria è senz’altro Turirizzo, in via Pio VI, pasticceria siciliana e classica con le paste tipiche della domenica di altri tempi e servizio bar completo.

I biscotti secchi

Le montagne nella provincia di Latina sono famose per la biscotteria secca, in particolare per i cantucci e le amatissime crostatine di visciole di Sezze. A Latina si possono trovare in diversi posti ma sono pochissimi quelli che hanno conquistato il cuore e il palato dei cittadini. Uno è La Pasticciotta, in via dei Volsini, che propone biscotteria secca e da qualche tempo i lievitati, che ha vinto diversi premi per le sue crostatine di visciole ed è rinomata per la scelta delle materie prime e la grande passione della titolare. Un altro locale molto apprezzato per le celebri crostatine è La Visciola, in via Guglielmo Marconi, che propone la tradizionale pasticceria secca della provincia: ciambelline al vino, dolci di pasta di mandorle, cantucci e la variante al pistacchio delle crostatine, proposte in diversi formati.