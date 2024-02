Le migliori pizzerie al taglio di Latina

Quante volte vi siete detti “Stasera non mi va di cucinare, prendiamo la pizza?” oppure vengono ospiti inaspettati a casa e si va a prendere un vassoio di pizza di vari gusti per accontentare tutti? E ancora, quante volte è capitato di passeggiare e sentire un profumo invitante arrivare da qualche pizzeria che inizia le preparazioni a ridosso dell’ora di cena? In questi casi una pizzeria al taglio è quello che ci vuole!

Rispetto alle classiche pizzerie con i camerieri che portano le ordinazioni al tavolo, quelle al taglio offrono la velocità e la comodità dell’asporto, la possibilità di assaggiare vari gusti e scegliere la quantità che si vuol consumare. Ma quali sono quelle che gli utenti del web hanno recensito maggiormente? Quali sono quelle più apprezzate?

Sono tanti i locali a Latina che offrono buonissime pizze al taglio, con una varietà incredibile di gusti: dalla classica margherita alla diavola, dalla boscaiola alla pizza con le patate, fino ad arrivare alle pizze con i prodotti di stagione come broccoletti e salsiccia, o quelle fredde con gamberetti, salmone o anche mortadella e molte altre guarnizioni. Ci sono pizzerie che hanno preparazioni più classiche altre più fantasiose con ingredienti particolari come quelle con il radicchio, con i peperoni, le pizze ripiene di verdure o di prosciutto e mozzarella.

Ma quali sono quelli che i latinensi hanno recensito più positivamente? Senza ombra di dubbio la pizzeria Zodiaco è quella che ha ricevuto il maggior numero di recensioni soprattutto nelle due sedi di Via Tucci e di Via Garigliano, sicuramente le più apprezzate. Un’altra pizzeria molto amata e recensita è McGiggi in Viale Le Corbusier apprezzata per i vari tipi di pizza e soprattutto per la qualità dei fritti.

Tra i locali con qualche recensione in meno ma con punteggi molto alti sono altre due storiche pizzerie a taglio Venere e Vulcano in via dei Volsci, apprezzata per la varietà dei gusti che propone al pubblico e la cortesia del personale e Ricomincio da Tre in via Persicara, molto gradito dai clienti la possibilità di prendere sia la pizza tonda che a spicchi.

Molto amate e abbastanza recensite anche la Rustichella di via Oberdan, Joey’s Pizza in via Giuseppe Garibaldi e Prima o Poi in viale Cesare Augusto, tre locali storici che offrono una grande varietà di gusti, pizza di ottima qualità e servizio veloce e cortese.