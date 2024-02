Le migliori pizzerie di Latina

La pizza, si sa, è un patrimonio nazionale, che molti ci invidiano e copiano, non è solo un piatto semplice e gustoso, che può diventare gourmet, è un toccasana per il palato e l’umore. Andare a mangiare la pizza è un rito che non riguarda solo il mangiar bene, ma può essere una scusa per passare del tempo con gli amici, una serata diversa dal solito.

La serata poi è particolarmente gradita se l’ambiente che si trova in pizzeria è piacevole, curato e l’accoglienza è calda e famigliare. Pizza spesso vuol dire anche antipasti ricchi, fritti sfiziosi, supplì, crocchette e tanto altro ancora.

Ma quali sono le pizzerie più recensite e apprezzate dagli utenti del web? Al di là delle storiche pizzerie come Da Gennaro in via Tasso e Posillipo, in via dei Boi, che offrono pizza di tipo napoletano e ottimi fritti, c’è la Livella in corso Matteotti che è la più apprezzata per i fritti, per i prodotti di alta qualità, i prezzi onesti e la cordialità del personale.

Tra i locali più recensiti c’è lo storico ristorante/pizzeria L’Arco, in via Cavour, che offre, oltre all’ottima pizza, primi piatti, carne e pesce e ottimi dolci, un posto da tenere in considerazione se non tutti amano la pizza, in modo che tutti i commensali possano scegliere quello che preferiscono.

Tra i locali preferiti c’è anche lo storico ristorante Ci.Ro., in viale Carturan, gestione napoletana doc, molto fine e ricercata, che propone delle ottime pizze, con materie prime di altissimo livello, fritti tipici leggeri e gustosi. Anche in questo caso chi non ama la pizza potrà avere una vastissima scelta di piatti dagli antipasti ai primi, ai secondi di carne e pesce ai contorni e dolci.

Tre le pizzerie più amate c’è anche Testa o Croce, in piazza Orazio, totalmente ristrutturata ultimamente che offre alla clientela antipasti sfiziosi: taglieri e fritti, una vasta scelta di pizze con impasti ben cresciuti, ottima scelta di birre, qui è possibile mangiare anche carne di qualità. Di questa pizzeria è particolarmente amata l’atmosfera familiare e l’attenzione dei gestori per i clienti.

Meno recensite ma con punteggi davvero alti sono Gianni Pizza e Velo Pizzaioli Popolari. Gianni Pizza, in via Fabio Filzi, propone una pizza napoletana ad alta digeribilità guarnita da materie prime di grande qualità, propone ai clienti piatti speciali fuori menù, e inoltre fritti sfiziosi, ottimi dolci e una buona scelta di birre e vini. Velo è una pizzeria relativamente giovane a Latina, che si è già guadagnata due spicchi del Gambero Rosso, propone pizza romana guarnita di ottimi prodotti locali e non solo. Un ambiente curato e un menù legato alla stagionalità rendono il locale ancora più apprezzabile.