Torna l'ora legale: quando spostare in avanti le lancette

L'ora legale è vicina. Quando toccherà spostare le lancette in avanti? Il passaggio dall'ora solare a quella legale avverrà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo.

Le lancette di tutti gli orologi andranno spostate in avanti, dalle 2 alle 3. Smartphone e altri apparecchi tecnologici lo faranno in automatico, non c'è da preoccuparsi, ma andranno spostate quelle degli apparecchi analogici e di alcuni elettrodomestici. Lancette in avanti sugli orologi a parete, sugli orologi da polso, su forno elettrico e a microonde, sulle sveglie presenti in casa, etc.

L'ora legale resterà fino al 29 ottobre 2023 quando farà il suo ritorno l'ora solare.

Perché l'ora legale

L'ora legale porta un'ora di luce in più di sera e riduce, in questo modo, i consumi di corrente elettrica in bolletta. Le giornate saranno all'apparenza più lunghe con il buio che arriverà più tardi. Nei primi giorni l'orologio biologico dovrà resettarsi e si potrebbero avvertire alcuni disturbi, quali stanchezza, irritabilità, disturbi del sonno. Non c'è da preoccuparsi, perché, solitamente, questi fastidi svaniscono nel giro di pochi giorni, con i vantaggi che l'orario estivo porta con sé.

Consigli utili su come abituarsi al cambio dell'ora

Ogni cambio di orario, dovuto al passaggio dall'ora solare a quella legale (e viceversa) ma anche ad altre ragioni, può in realtà influenzare la qualità del sonno, con disturbi sulla concentrazione durante la giornata, senza dimenticare gli effetti sulla pressione arteriosa e sulla frequenza cardiaca. A risentirne, spesso, è anche il nostro umore con disturbi soprattutto in senso depressivo, ma ovviamente dipende da caso a caso. Per adattarsi meglio al cambio, gli esperti consigliano di anticipare gradualmente, ad esempio di un quarto d'ora, gli orari dei pasti e il momento di andare a letto. Un altro suggerimento è quello di passare più tempo all'aria aperta, per far abituare il corpo al nuovo orario. Anche l'attività fisica può essere d'aiuto per risincronizzare il nostro orologio interiore.