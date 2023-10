Ora solare 2023, ecco quando spostare le lancette

Puntuale ogni anno nell’ultimo fine settimana di ottobre arriva il passaggio da ora legale a ora solare: nella notte tra sabato 28 e domenica 29 si metteranno gli orologi un’ora indietro, per la precisione dalle 3 alle 2.

Questo vorrà dire che la mattina il sole sorgerà un’ora prima, ma farà buio nel corso del pomeriggio. Una tendenza decisamente invernale quella che ci porta a stare più in casa e magari godere di passatempi diversi rispetto all’estate. Per tornare all’ora legale si dovrà attendere l’ultimo fine settimana di marzo 2024.

I dispositivi cambiano ora automaticamente

Il cambio orario sarà automatico in gran parte dei dispositivi elettronici: smarthphone, smartwatch, tablet, computer, e altri che cambieranno l’orario da soli. Attenzione ai dispositivi analogici ai quali si dovrà provvedere manualmente, come pure agli orologi di alcuni elettrodomestici.

Ci sarà l’abolizione del cambio orario?

Se ne parla già da tanto, avere un’ora di sole in più nel pomeriggio potrebbe far risparmiare molto in termini di consumo elettrico, e farebbe anche la differenza per l’umore di molti di noi. Anche in Europa si è dibattuto il tema senza raggiungere però nessun accordo e la questione resta tutt’ora aperta. Nel frattempo che siano prese decisioni in merito, continuiamo a cambiare ora legale in ora solare e a goderci il poco sole invernale quando c’è.