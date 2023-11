Il Palio d’Italia arriva a Sperlonga per la sfida tra Itri e Gaeta

In onda da poco più di un mese una nuova trasmissione di RAI 3 dal titolo Il Palio d’Italia condotta da Angela Rafanelli che permette di conoscere le bellezze del nostro Paese attraverso la sfida di due piccoli borghi della stessa provincia ospitati da un terzo borgo della stessa area geografica.

Una settimana dedicata alla stessa zona per tre puntate che vanno in onda il lunedì, il martedì e il venerdì alle 15.20. Due le squadre da tre concorrenti, tre i giudici originari del paese che ospita e che garantiscono l’imparzialità dell’arbitraggio. Ogni giorno si tiene una sfida diversa: il lunedì è dedicato ai piatti tipici, il martedì vince chi risponde a più domande riguardanti la storia e le tradizioni del territorio, il venerdì la gara è sul piano fisico attraverso i giochi popolari, corsa con i sacchi, ruba bandiera, tiro alla fune e molti altri ancora.

La scorsa settimana la sfida si è tenuta proprio in terra pontina: Sperlonga ha ospitato Itri e Gaeta che si sono battuti all’ultimo sangue per aggiudicarsi la coppa del Palio. Tre puntate per scoprire le bellezze, l’enogastronomia, la storia e il folklore di tre splendidi paesi della nostra provincia, tra eccellenze locali, ospiti e conoscitori del territorio.

Alla fine delle tre puntate, chi ha vinto? Chi si è aggiudicato più sfide? Quali sono le bellezze che si sono potute ammirare? Per chi non avesse seguito le tre puntate, possono essere recuperate su RaiPlay: si tratta delle puntate del 13, 14 e 17 novembre.