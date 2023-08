La trasmissione Mediaset “Scene da un matrimonio” arriva nella provincia pontina

Un appuntamento per tutte le persone romantiche, innamorate dell’amore, o forse solo un po’ curiose e alla ricerca di idee per la propria cerimonia di nozze: ogni sabato su Canale 5 va in onda Scene da un Matrimonio, la storica trasmissione, oggi presentata da Anna Tatangelo, che racconta il momento più romantico della vita di due sposi.

Protagonisti della puntata di sabato 5 agosto saranno due giovani di Cisterna di Latina: Fabrizio e Valentina.

Due giovani come tanti, con un buon lavoro, lui è operaio in una lavanderia industriale di Pomezia e lei commessa in un grande magazzino di Genzano, nati e cresciuti a Cisterna che si sono conosciuti grazie ad amici comuni.

La loro è una storia semplice ma romantica: sin dal primo momento è scoccata la scintilla e i due giovani sono andati a vivere insieme, dopo quattro anni di convivenza hanno deciso di convolare a nozze. Proprio mentre iniziavano i preparativi del loro splendido matrimonio, Valentina ha scoperto di essere incinta e per riuscire a indossare l’abito dei suoi sogni i due piccioncini hanno deciso di anticipare le nozze.

Dunque tanti preparativi in poco tempo ma con tanta gioia nel cuore, il tutto sarà raccontato sin dagli inizi dalle telecamere di Canale 5 nella trasmissione prodotta da RTI, ideata da Pesci Combattenti su format di Gianni Ippoliti.

Anna Tatangelo conduce la trasmissione che mostra gli sposi alle prese con le varie incombenze per l’organizzazione della cerimonia e le testimonianze dei loro cari fino al giorno del fatidico sì.

Valentina e Fabrizio hanno scelto la bella chiesa di San Francesco a Cisterna per la cerimonia, non ci resta che augurargli ogni bene e seguire la trasmissione su Canale 5 sabato 5 agosto alle 14.10 o su Mediaset in streaming o on demand.