Reazione a Catena, si ferma l’avventura della squadra pontina dei Tarallini

Sesta e ultima puntata per i Tarallini, la squadra pontina che ha trionfato a Reazione a Catena, il programma RAI presentato da Marco Liorni in cui si indovinano parole grazie a prontezza di riflessi, capacità logiche e buona cultura generale.

Dopo essere riusciti a vincere il montepremi di 11.250 euro nella precedente puntata si sono scontrati con i Lenticchia Boys, squadra barese, che purtroppo li ha sconfitti.

Anche se i Tarallini hanno vinto gran parte dei round, le due squadre, come sempre, se la sono giocata nell’Intesa vincente, la prova che vede impegnati due membri della squadra nel far indovinare una parola al terzo con una frase spezzettata in botta e risposta tra i due. I lenticchia Boys hanno totalizzato 12 parole mentre i Tarallini, tra qualche errore sembravano poter recuperare ma alla fine non ce l’hanno fatta.

Dopo quasi una settimana di permanenza come campioni, sono tornati ad Aprilia e Lanuvio con una bella esperienza alle spalle.

Per chi si fosse perso la puntata e volesse recuperarla, è possibile vederla in streaming su Rai Play.