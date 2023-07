Tre finaliste pontine al corcorso “Extra Cuoca - Il talento delle donne per l’olio extra vergine di oliva”

È di queste ore l’annuncio dei nomi delle finaliste 2023 di “Extra Cuoca - Il talento delle donne per l’olio extra vergine di oliva” il concorso nazionale dedicato alle cuoche professioniste promosso dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio, in partnership con Lady Chef (Dipartimento femminile della FIC - Federazione Italiana Cuochi) e la collaborazione tecnica dell’Università dei Sapori di Perugia, del programma televisivo Agrisapori e di Italia a Tavola.

Iscriversi al concorso significa mettersi alla prova cucinando antipasti, primi, secondi piatti e dolci utilizzando gli oli extra vergine d’oliva finalisti all’Ercole Olivario 2023 e della Goccia d’Ercole del proprio territorio.

Dunque le eccellenze locali abbinate alle migliori professioniste del territorio che vengono giudicate da una severa giuria multidisciplinare che segue parametri molto rigidi come l’attenzione prestata al profilo sensoriale dell’olio prescelto, la cura nella scelta degli ingredienti utilizzati, la valorizzazione dei prodotti locali, la gradevolezza desumibile dalla descrizione della ricetta, l’aspetto estetico valutabile dalla foto del piatto, la salubrità e il profilo nutrizionale del piatto proposto e infine l’originalità, creatività e innovazione come valori aggiunti.

Sono addirittura tre le cuoche pontine che hanno realizzato i migliori piatti scegliendo olii prodotti da aziende agricole locali: Orietta Di Lieto di Terracina, in finale con l’antipasto “Vegan Circle” per cui ha utilizzato l’olio dell’Azienda Adria Misiti Le Camminate; Maria Nasso di Latina, con il dolce “Come le api ai fiori - Itrana, miele e vanilcapra” per cui ha utilizzato l’olio dell’Azienda Agricola Molino 700 - Molì cultivar Itrana bio; Rosa Nutolo di Latina, con il secondo piatto “Il mare d'autunno” per cui ha utilizzato l’olio Verde mare dell’Azienda Agricola Cosmo Di Russo.

Un concorso che è anche un modo per imparare a conoscere i prodotti della propria terra e a valorizzarli attraverso i migliori abbinamenti.

Le nostre tre conterranee torneranno a sfidarsi il 21 novembre presso l’Università dei Sapori di Perugia, preparando le ricette proposte alla presenza della giuria nazionale che valuterà i piatti e proclamerà la vincitrice e la seconda classificata per ciascuna categoria.

La giuria di quest’anno è presieduta da Giorgio Donegani, Tecnologo alimentare ed esperto di nutrizione che sarà affiancato da Alessandra Baruzzi Presidente di Ladychef e giudice internazionale di cucina, Antonietta Mazzeo giornalista enogastronomica e altri due giudici internazionali di cucina.

Riusciranno le tre cuoche pontine ad aggiudicarsi il primo posto nelle loro categorie?