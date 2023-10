Cucina d’Autore: tre locali pontini nella top 50 dei migliori ristoranti italiani

Il mondo dell’enogastronomia pontina continua a riscuotere successi e riconoscimenti, non solo per le ottime materie prime e produttori, ma anche per gli chef, i ristoranti e i locali che propongono prelibatezze del territorio.

Sono uscite proprio in questo periodo le classifiche Top 50 della Guida al Made in Italy che annovera i migliori ristoranti italiani in Italia e nel mondo e il Lazio la fa da padrone nella categoria Cucina d’autore con 7 locali in classifica, seguita dalla Campania con 6 e dalla Toscana con 5.

Tra i 7 locali laziali posizionati tra i 50 migliori d’Italia, ben 3 fanno parte della provincia pontina e sono la celebre Acqua Pazza di Ponza che si piazza al 16° posto, il ristorante Materia Prima di Pontinia che è al 26° ed Essenza di Terracina che è al 29° posto.

Tre modi diversi, innovativi e raffinati di rappresentare il nostro territorio che offre una varietà di prodotti che permette di spaziare con pari qualità tra menù di mare e di terra.

L’Acqua Pazza, aperto a Ponza dal 1989, propone la cucina di pesce fresca e leggera della chef Patrizia Ronca che negli anni ha confermato la qualità dei piatti e del servizio, oltre che il successo indiscusso di critica e pubblico.

Presso il ristorante Materia Prima di Pontinia lo Chef Fabio Verrelli D’Amico dalla grande conoscenza dei prodotti e fine tecnica propone piatti particolari, con abbinamenti arditi tra i quali spiccano l’ormai celebre lingua glassata con gamberina fritta e il gelato di lago e una vasta scelta di vini e liquori.

Nel ristorante Essenza lo chef Simone Nardoni propone una cucina ben piantata nel territorio con influenze internazionali che donano un tocco moderno ai suoi piatti che spaziano dal menù di carne e pesce o dei primi piatti indimenticabili.

Dunque l’alta cucina è di casa nella provincia pontina grazie alle capacità e alla passione di donne e uomini che raccontano il territorio attraverso il mangiar bene, un territorio che offre come pochi altri una varietà così ricca di eccellenze enogastronomiche.

La classifica completa

1. Zia Restaurant – Roma, Lazio

2. Dina – Gussago (BS), Lombardia

3. daGorini – San Piero in Bagno (FC), Emilia-Romagna

4. Antica Osteria Nonna Rosa – Vico Equense (NA), Campania

5. Marotta Ristorante – Squille (CE), Campania

6. Condividere – Torino, Piemonte

7. Villa Maiella – Guardiagrele (CH), Abruzzo

8. Abbruzzino – Catanzaro, Calabria

9. Gambero Rosso – Marina di Gioiosa Ionica (RC), Calabria

10. Abocar Due Cucine – Rimini, Emilia-Romagna

11. Re Santi e Leoni – Nola (NA), Campania

12. Dalla Gioconda – Gabicce Monte (PU), Marche

13. Cannavacciuolo Bistrot Torino – Torino, Piemonte

14. Damini Macelleria & Affini – Arzignano (VI), Veneto

15. Oasis Sapori Antichi – Vallesaccarda (AV), Campania

16. Acqua Pazza – Ponza (LT), Lazio

17. Antica Corte Pallavicina – Polesine Parmense (PR), Emilia-Romagna

18. Il Tiglio – Montemonaco (AP), Marche

19. L’Asinello – Castelnuovo Berardenga (SI), Toscana

20. Ristorante Giglio – Lucca, Toscana

21. Retrobottega – Roma, Lazio

22. al Metrò – San Salvo Marina (CH), Abruzzo

23. L’Arcade – Porto San Giorgio (FM), Marche

24. L’Acciuga – Perugia, Umbria

25. Casa Rapisarda – Numana (AN), Marche

26. Casa Sgarra – Trani (BT), Puglia

27. Mater1apr1ma – Pontinia (LT), Lazio

28. Luigi Lepore – Lamezia Terme (CZ), Calabria

29. Essenza – Terracina (LT), Lazio

30. Pulejo – Roma, Lazio

31. Balzi Rossi – Ventimiglia (IM), Liguria

32. Quintessenza Ristorante – Trani (BT), Puglia

33. Hostaria Ducale – Genova, Liguria

34. Locanda Perbellini al Mare – Montallegro (AG), Sicilia

35. Fattoria delle Torri – Modica (RG), Sicilia

36. Suscettibile – Salerno, Campania

37. Bottega Culinaria – San Vito Chietino (CH), Abruzzo

38. 28 Posti – Milano, Lombardia

39. Vitium – Crema (CR), Lombardia

40. Osteria della Brughiera – Villa d’Almè (BG), Lombardia

41. Zum Löwen – Tesimo (BZ), Trentino-Alto Adige

42. Modì – Torregrotta (ME), Sicilia

43. Delicato – Contigliano (RI), Lazio

44. Gardenia – Caluso (TO), Piemonte

45. Limu Restaurant – Bagheria (PA), Sicilia

46. Paca Ristorante – Prato, Toscana

47. Ristorante Mater – Poppi (AR), Toscana

48. UNE – Foligno (PG), Umbria

49. Terramira – Capolona (AR), Toscana

50. President – Pompei (NA), Campania