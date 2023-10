C’è un po’ di provincia pontina nella nuova serie che andrà in onda a partire dai primi di novembre su Sky Atlantic e Now Tv: si tratta di "Unwanted - Ostaggi del mare" liberamente tratta dal libro inchiesta di Fabrizio Gatti, giornalista infiltrato nelle rotte tra l’Africa e l’Europa pubblicato nel 2007 con il titolo “Bilal. Viaggiare, lavorare, morire da clandestini”, e poi nel 2022 come “Bilal. Il mio viaggio da infiltrato verso l'Europa” in cui non solo racconta le vicende tragiche, violente, degradanti di quanti partono con il sogno di trovare in un altro paese una vita migliore, ma anche le storie dei trafficanti di uomini, di chi si approfitta della disperazione altrui.

La serie tv Unwanted – Ostaggi del mare racconta cosa accade quando l’Orizzonte, una nave da crociera attraversa il Mediterraneo e si imbatte in un gruppo di migranti vittime di un naufragio e li salva da morte certa. Le drammatiche storie dei migranti si intrecciano a quelle dell’equipaggio e dei passeggeri della nave, ma la situazione precipita quando alcuni dei migranti scoprono che la crociera proseguirà lungo le coste della Libia da dove sono fuggiti tra mille difficoltà. La disperazione porta alcuni di questi migranti a dirottare la nave pur di non tornare indietro nell’inferno al quale erano appena riusciti a sfuggire.

Ben otto episodi che andranno in onda due alla volta ogni venerdì a partire dal 3 novembre su Sky e in streaming su Now. Alla regia di tutti gli episodi c’è Oliver Hirschbiegel, premiato regista tedesco divenuto celebre in tutto il mondo grazie a titoli come La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler, Diana e il film vincitore del Sundance Film Festival nel 2009 L’ombra della vendetta – Five Minutes of Heaven.

Girata in inglese, italiano, tedesco, francese e in diversi dialetti africani, la serie vede partecipare un cast d’eccezione: Marco Bocci e Jessica Schwarz, e che comprende Dada Bozela, Hassan Najib, Jonathan Berlin, Jason Derek Prempeh, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Barbara Auer, Sylvester Groth, Marco Palvetti, Denise Capezza, Nuala Peberdy, Samuel Kalambay, Amadou Mbow, Edward Asante Apeagyei, Reshny Massaka, Onyinye Odokoro, Massimo De Lorenzo, Scot Williams.

La serie, prodotta da prodotta da Sky Studios insieme a Pantaleon Films e Indiana Production,sarà disponibile in tutti i Paesi in cui Sky opera in Europa.

A quanto pare parte delle riprese sono state effettuate presso l’Hotel Oasi di Kufra di Sabaudia che ha ospitato il set per alcuni giorni, trasformandosi nei lussuosi interni della nave da crociera Orizzonte.

Guardando gli episodi chi saprà riconoscere le parti dell’hotel nelle varie inquadrature?