La piccola Samira Finotti nel cast del film "Volevo un Figlio Maschio"

Non solo le località pontine sono sempre più richieste dalle produzioni cinematografiche per giare film, ma anche i talenti pontini non mancano di solcare set importanti.

È in uscita il prossimo 5 ottobre la divertente commedia "Volevo un Figlio Maschio" diretta da Neri Parenti prodotta da IBC Movie e distribuita da Medusa Film e con un cast stellare composto da Enrico Brigrano, Giulia Bevilacqua, Maurizio Casagrande Mariano Rigillo, Clizia Fornasier, Giovanni Guardiano, Maurizio Marchetti, Viktorie Ignoto. E del cast fa parte anche la piccola Samira Finotti, giovane attrice e allieva del corso Kids dell’Acting Lab di Latina, che ha iniziato le sue lezioni di recitazione come un gioco e si trova ora a operare su un vero set cinematografico, accanto a bravissimi attori e a un regista che ha fatto la storia della commedia italiana degli ultimi decenni.

Il film racconta la storia di Alberto, interpretato da Brignano, che è un marito e padre felice di tre figlie femmine, l’arrivo della quarta lo fa riflettere su come sarebbe stato avere dei figli maschi. Grazie a una magia un giorno si sveglia e si trova padre di quattro maschi, come cambierà la sua vita?

Una commedia che unisce questa piccola premessa fantasy con tante gag divertenti e una dolceamara riflessione sulla famiglia e i sentimenti dell’essere padre, che lo stesso Brignano ha scoperto negli ultimi anni.

Dunque tra le figlie di Brignano comparirà anche la dolce e bravissima Samira Finotti, che tra attori navigati non sfigura affatto. Non ci resta dunque che aspettare il 5 ottobre e andare a vedere al cinema questa piccola grande attrice pontina.