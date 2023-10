Asia Leva a X Factor 2023: difficile esordio al primo live

Prima serata di Live per la 17° edizione di X Factor, prime esibizioni in tv e prima grande prova per i concorrenti.

La pontina Asia Leva si esibisce con una canzone di Jay Z e Alicia Keys “Empire State of Mind” alla quale la ragazza aggiunge, come è ormai la sua firma stilistica, alcune barre in italiano.

Grande ammirazione da parte dei giudici, addirittura Morgan commendando la sua esibizione afferma “il tuo modo di cantare è come se suonassi uno strumento, dal modo in cui canti si capisce che sei veramente una grande musicista”.

Più critica Ambra che sottolinea che il suo essere ambiziosa potrebbe penalizzarla facendola sembrare antipatica e le consiglia di divertirsi di più sul palco.

Ed è probabilmente questa la sensazione che da al pubblico e che porta Asia al ballottaggio contro Les Aminaux Formidables, che propongono un genere che forse arriva meno ai giovanissimi.

Entrambi i concorrenti propongono il loro cavallo di battaglia e si giocano il destino della gara, che alla fine vince Asia che tornerà a esibirsi giovedì prossimo nel secondo live di X Factor 2023.