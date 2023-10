X Factor 2023: da Sezze Asia Leva si gioca l'accesso ai live

Grinta, ironia, tanto talento hanno portato Asia Leva, la giovane di Sezze in lizza nell’edizione 2023 di X Factor, a superare i tormentati bootcamp, durante i quali Fedez le ha dato la “fatidica sedia” con un switch davvero contestato, e strappando al pubblico e ai giurati, soprattutto a Morgan in visibilio, una standing ovation. Asia si è guadagnata quella sedia con le unghie e con i denti e si giocherà un posto definitivo all’interno del talent alle Home Visit.

X Factor 2023 infatti entra nel vivo: giovedì 19 ottobre andranno in onda su Sky e in streaming su Now, le Home Visit durante le quale i concorrenti potranno conoscere meglio i loro giudici e soprattutto potranno accedere ai Live Show entrando definitivamente come protagonisti nel talent.

Si concludono così le ultime selezioni che porteranno i quattro giudici, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan, a scegliere solo tre dei cinque artisti scelti nei bootcamp.

I cinque artisti selezionati da Fedez, oltre ad Asia sono Lorenzo Bonfanti, 30enne di Civate (Lecco); Sara Sorrenti, 34 anni di origini calabresi e ora a Bruxelles; Giulia Petronio, 23enne di Milano; Maria Tomba, 20enne di San Bonifacio (Verona) ora a Milano.

Ambra dovrà scegliere tra: Gaetano De Caro, 16 anni di Casamassima (Bari); gli Isobel Kara, due ragazzi di 23 e 26 anni di Taranto; Jacopo Martini, 27 anni di Roma; Matteo Pierotti, 24 anni di Roma; Angelica Bove, 20 anni di Milano.

Dargen incontrerà nuovamente Andrea Settembre, napoletano 21enne; Fabio D’Errico, 33 anni di San Giovanni Rotondo (Foggia); gli Stunt Pilots, trio di 24 e 25enni che vivono a Berlino; Edoardo Brogi, 26 anni di Montespertoli (Firenze); Fabrizio Longobardi, 29 anni di Roma.

Morgan valuterà le esibizioni di Niccolò Selmi, 22 anni da Lucca; Animaux Formidables, una coppia “mascherata” di Torino; i Manifesto, due ragazzi di 19 e 20 anni di Civitavecchia (Roma); Anna Castiglia, 23 anni di Torino; Sickteens, trio di 19 e 20enni di Reggio Emilia.

Il livello è alto, arrivati a un certo punto il talento dei partecipanti è innegabile ma ci sono tante altre doti che vanno valutate come la presenza scenica, il carattere, le affinità col proprio giudice. Ce la farà Asia? Attendiamo la nuova puntata di X Factor per sapere se il suo percorso nel talent proseguirà o si fermerà alle Home Visit.