Zecchino d’Oro: a Formia i casting per partecipare come solisti

Tutti, chi più chi meno, siamo cresciuti ascoltando le canzoni dello Zecchino d’oro, intere generazioni conoscono successi come “Il caffè della Peppina”, “Volevo un gatto nero”, “Il coccodrillo come fa?” e tantissime altre. Ma quanti hanno sognato di partecipare cantando da solisti?

Non è una opportunità così remota per i bambini che amano cantare e hanno talento, infatti si terranno in tutta Italia i casting per partecipare all’edizione 2024 e presentare una canzone da solisti.

Il Casting Tour di Zecchino d'Oro arriva anche nella provincia pontina e in particolare a Formia presso il centro commerciale Itaca sabato 4 novembre: dalle 10 alle 18 una giuria ascolterà cantare i bambini dai 3 ai 10 anni.

Ogni bambina e ogni bambino potranno partecipare preparando uno dei maggiori successi dello Zecchino d’oro da scegliere nella playlist ufficiale dove si troverà anche il tutorial che spiega come partecipare allo Zecchino d'oro. Le iscrizioni online erano aperte fino al 26 novembre, ma ci si può presentare ai casting anche senza iscrizione, in particolare nella fascia oraria dalle 17 alle 18, per essere accolti dallo staff appena possibile.

I bambini che supereranno questa prima fase saranno poi riascoltati dalla giuria dell’Antoniano in una seconda fase della selezione, che si terrà nel corso del 2024.

La partecipazione è gratuita, e indipendentemente dagli esiti, si potrà vivere insieme un pomeriggio all’insegna della musica, del divertimento e dello stare insieme.