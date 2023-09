Relazione tra cani e persone, un meraviglioso connubio

Il cane è un animale sociale, empatico e con elevate capacità di adattamento.

Le sue caratteristiche hanno fatto sì che riuscisse, anche, a relazionarsi con l’essere umano. È da tempo immemore, infatti, che ci accompagna lungo il corso dell’evoluzione: non a caso, viene definito come ‘il miglior amico dell’uomo’.

Tra le tante qualità del cane, forse quella più importante nella relazione con le persone è la sua elevata capacità di comprendere lo stato d’animo di coloro con cui vive; inoltre, la sua semplice presenza contribuisce alla produzione dell’ossitocina (l’ormone della felicità), aiutando a migliorare l’umore.



Il suo prezioso supporto è molto importante anche in situazioni specifiche, come nel caso di individui non vedenti e ipovedenti. I cani guida, infatti, sono addestrati per accompagnare queste persone, offrendo loro numerosi benefici: oltre che consentire di muoversi più liberamente nell’ambiente, infatti, aiutano a ritrovare una propria autonomia, guadagnare fiducia in sé stessi e, in generale, migliorare la qualità della vita.

Avere al proprio fianco un amico fedele è molto importante, per questo il Centro Commerciale Aprilia2 ha organizzato uno speciale evento dedicato.

Una festa dedicata agli amici a quattro zampe

Anche quest’anno torna Pets - Storie di un amore incondizionato, l’iniziativa attraverso la quale il Centro Commerciale Aprilia2 sostiene l’addestramento e la donazione di un cane guida per non vedenti della Scuola Cani Guida Lions di Limbiate.



La manifestazione, giunta alla sua IV edizione, si propone di sensibilizzare il maggior numero di persone riguardo alla cura e al rispetto per gli amici a quattro zampe.

L’evento ha anche un profondo valore sociale.

Per una persona non vedente, infatti, poter contare sul supporto di un cane guida modifica sensibilmente la quotidianità, migliorandola su più livelli: un cane guida, infatti, non è solo un assistente, ma un amico fidato e un compagno per la vita.

Data la sua rilevanza, Pets è stato organizzato con il patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Latina e città di Aprilia.

All'iniziativa, che si terrà dal 21 al 24 settembre, prenderanno parte diverse associazioni che si prendono cura degli amici animali e del loro benessere, tra cui ENPA, Akun Island, Alta Scuola di Cinofilia Meravigliosa Vita da Cani, Associazione Apriliana ‘‘Un Cane per Amico’’.

Queste, in un'area dedicata del Centro Commerciale, organizzeranno dimostrazioni pratiche, aperte al pubblico, per mettere in luce le notevoli abilità dei cani e la loro capacità di assistere e supportare l’essere umano.

Inoltre, per l’occasione, verranno allestiti diversi stand, a scopo informativo e divulgativo.



Infine, presso la galleria del Centro Commerciale verrà installata una mostra fotografica, i cui scatti immortaleranno le tappe più significative del percorso che un cane guida segue presso il Centro di addestramento Lions di Limbiate.

Un viaggio che va dalla nascita al completamento dell’addestramento, fino al momento in cui il cane è pronto per affiancare e supportare una persona non vedente.

Un’occasione per emozionarsi e riflettere

Pets si inserisce in un più ampio quadro di eventi, a carattere sociale, che vengono promossi nei diversi centri commerciali del Gruppo SCCI, organizzati per rafforzare il proprio legame con il territorio e i relativi membri.



L’appuntamento dal 21 al 24 settembre rappresenta una bella opportunità per scoprire di più riguardo la realtà dei cani guida e, più in generale, il mondo degli animali e la grande importanza che questi rivestono nella vita delle persone.