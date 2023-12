Tra sorrisi e luci scintillanti, ci si prepara all’arrivo del Natale

Il Natale, con la sua atmosfera speciale, è in grado di trasformare la realtà circostante in un luogo incantato, che riempie i cuori di speranza e gioia.

È un periodo in cui la magia sembra scendere dal cielo, illuminando ogni momento della vita quotidiana con una luce speciale.

Si tratta di una sensazione che si percepisce nell'aria, nel profumo dei dolci appena sfornati e nel calore che avvolge le case addobbate.



Le strade si rivestono di luci colorate, che trasformano il panorama cittadino, dandogli un tocco incantato, mentre i mercatini natalizi contribuiscono a rallegrare vie e piazze con le loro bancarelle cariche di decorazioni e di idee per fare dei regali.

Anche i doni sono parte integrante di queste festività, rappresentando generosità, attenzione e affetto per l’altro; è così bello dedicarsi alla scelta del dono perfetto per ogni persona a cui si tiene, in attesa di vedere la gioia sul volto mentre si scartano i pacchetti.

La magia del Natale si riflette, in particolare, nei volti luminosi dei bambini, ancora capaci di guardare la realtà con occhi pieni di meraviglia, credendo nell’incanto ricreato dalle decorazioni e dall'albero addobbato e aspettando con trepidazione la notte più speciale dell’anno, durante la quale Babbo Natale farà loro visita.



Per vivere l’atmosfera sognante di questo periodo e prepararsi alle festività con serenità, ci si può recare presso il Centro Commerciale Aprilia 2, pronto ad accogliere i visitatori di ogni età che vorranno immergersi in un ambiente natalizio molto suggestivo.

Vivere la magia del Natale

Come ogni anno, in occasione delle festività natalizie, Aprilia2 si veste di luci colorate e addobbi scintillanti, ospitando gli immancabili, tradizionali mercatini natalizi, per poter offrire un caldo e luminoso benvenuto ad ogni cliente.



Non solo: per tutto il mese di dicembre è stato pianificato un ricco calendario di eventi, rivolto a grandi e piccini, pensato per trascorrere insieme del tempo in allegria immersi nella magica atmosfera natalizia.

Inoltre, durante tutti i weekend di festa, i bambini potranno andare a trovare Babbo Natale presso la sua casetta.

Ecco quali sono gli eventi in programma:

• 8, 9, 10, 16,17 e 23 dicembre; dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle ore 19.30, Babbo Natale ti aspetta nella sua fantastica casetta.

• 8 dicembre; dalle ore 14.30 alle ore 19.00, si terrà un grande evento per inaugurare la stagione natalizia con la Christmas Parade, una colorata, divertente e allegra parata con performers e mascotte.

Non mancheranno i palloncini modellabili.

• 10 dicembre; dalle ore 14.30 alle ore 19.00, presso il centro Commerciale ci saranno i palloncini modellabili e sarà presente la Mascotte in Galleria.



• 16 dicembre; dalle ore 14.30 alle ore 19.00, si svolgeranno diverse attività.

Presso l’Ufficio postale di Babbo Natale, i più piccini potranno scrivere le letterine per Babbo Natale, partecipare a laboratori creativi a tema e farsi truccare dagli artisti che si occupano del face painting.

Inoltre divertenti mascotte in Galleria regaleranno coloratissimi palloncini ai clienti, che avranno la possibilità di divertirsi anche con l’animazione natalizia “Christmas play”.



• 17 dicembre; dalle ore 14.30 alle ore 19.00 sarà, ancora, disponibile l’Ufficio postale di Babbo Natale, con scrittura delle letterine per Babbo Natale, laboratori creativi a tema e face painting.

Ad affiancarlo, l’animazione natalizia “Christmas play”.

In regalo palloncini e caramelle per tutti!

• 23 dicembre; dalle ore 16.00 alle ore 19.00, si terrà un’esibizione speciale: il musical Incanto, uno spettacolo di amore e magia.

Aprilia2 è, anche, il luogo perfetto dove acquistare i propri doni: con oltre 100 negozi a disposizione, infatti, consente di scegliere tra moltissime idee regalo per tutti i gusti e per tutte le età.

Oppure, per andare sul sicuro, si può optare per la gift card di Aprilia2, che lascia la libertà, a chi la riceve, di scegliere ciò che preferisce.



Anche prepararsi al Natale diventa, così, un’esperienza magica.