Crescono la necessità e la voglia di ristrutturare

Sono sempre più le famiglie, i giovani e i professionisti che esprimono il desiderio di vivere nella casa del “futuro”.

Abitazioni che possano soddisfare requisiti come funzionalità ed efficienza in spazi ben progettati, caratteristiche che contribuiscono in modo significativo al miglioramento della qualità della vita.

Crescendo l’interesse verso il mondo residenziale, cresce anche la necessità di affidarsi al giusto team di professionisti. Un’azienda professionale si vede non soltanto dalla capacità di offrire ai propri clienti la massima sicurezza e affidabilità, ma anche per il processo di progettazione del nuovo immobile e la gestione delle fasi di lavoro.

La comodità di una ristrutturazione “chiavi in mano”

Il Gruppo Corsicato, leader in Campania per le ristrutturazioni da oltre 70 anni, riesce a coniugare le richieste del cliente a livello progettuale ed operativo, garantendo una ristrutturazione in tutta comodità. Il vantaggio? Qualunque sia la casa che desideri, non dovrai occuparti di nulla fino al momento della consegna delle chiavi. Corsicato, infatti, con il suo team interno – composto da tecnici, ingegneri, architetti, interior designer – gestisce tutti i lavori di ristrutturazione, impegnandosi a consegnare l’abitazione pronta all’uso, con servizi funzionanti e arredi in linea con i nuovi spazi. Per il Gruppo Corsicato la risposta alle esigenze dei clienti è la qualità, dettaglio che contribuisce in modo significativo a incrementare il valore dell’appartamento e del benessere abitativo.

L'innovazione come elemento distintivo

Oltre alla funzionalità e alla qualità del servizio offerto, l’attitudine verso l’innovazione ha segnato nel 2021 un grande percorso di crescita per il Gruppo. Dopo uno stop dovuto alla pandemia, Corsicato ha visto un’importante corsa verso l’alto in Campania, con una previsione di crescita nel Lazio del +200% nel 2022 grazie anche alla sua presenza fisica con lo store di Formia in Via Vitruvio 177. L’esperienza, l’affidabilità e la qualità sono le armi vincenti del Gruppo Corsicato, un team di professionisti in grado di gestire tutte le fasi di ristrutturazione di un immobile fino ad arrivare alla consegna dell’appartamento pronto per essere abitato.