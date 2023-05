Edizione numero 36 di Bicincittà a Latina: gioia di popolo e appello "green"

Uno straordinario successo, per certi versi inaspettato considerando la lunga pausa imposta dalla pandemia negli anni scorsi. Domenica 7 maggio il 36esimo “Bicincittà Latina” ha fatto registrare oltre 1500 adesioni animando la città con un lungo e festoso serpentone composto da partecipanti di tutte le età in sella alla loro bicicletta. L’evento, organizzato dal Comitato Territoriale Uisp di Latina, si è svolto in contemporanea in oltre 50 città italiane. E’ stata una ciclopasseggiata di 10 Km lungo le vie del centro, per arrivare alla zona dei nuovi quartieri e fare ritorno nel punto di partenza, il Parco Falcone e Borsellino. L’intero percorso è stato presidiato da varie unità della Polizia Locale, ma anche dal gruppo motociclisti “Motopatitori” e dai volontari del “Biciclub Mtb Latina”. Alla manifestazione hanno aderito con centinaia di alunni diverse scuole della città. L’Uisp ha premiato le prime tre in base al numero di preiscritti: si è distinto l’Istituto “Torquato Tasso”, seguito dall’Istituto “Volta” e dall’Istituto “Suore Catechiste Sacro Cuore”. La cerimonia finale è stata arricchita

dall’estrazione di ben 14 premi offerti dagli sponsor Sport85, Conad - Sermoneta Shopping Center, Pizzeria Testa e Croce e Oreficeria Valentino.

Hanno provveduto a consegnare buoni acquisto, vari prodotti e due bellissime biciclette il segretario del Comitato Territoriale Domenico Lattanzi ed il dirigente Uisp Marco Grimelli. Da loro è partito l’ennesimo appello all’Amministrazione comunale che verrà: il cuore verde di Latina, il Parco Falcone e Borsellino, necessita di un collegamento diretto con la pista ciclabile, per migliorare la sicurezza e potenziare la fruizione della stessa struttura. Per far partire un messaggio simile non poteva esserci occasione migliore, vista la giornata di festa vissuta all’insegna della mobilità sostenibile e del salutare contatto con la città senza i pericoli, lo smog ed i rumori del traffico.