La Mezza Maratona a Latina: in mille ai nastri di partenza. Ecco tutti i vincitori

E’ stata un successo anche questa edizione dellaMezza Maratona di Latina che, con i suoi 1000 partecipanti, si pone tra le mezze maratone più gettonate d’Italia.

Tutti i premiati

A salire sul podio maschile della 21,097 km Fidal, Christian Milana della Olibanum Overruners con il tempo di un’ora e 14 minuti, secondo Andrea Visone della Atletica Isernia con un’ora e 15 minuti, e terzo Giacomo Perone della Podistica Valle Caudina con un’ora e 16 minuti. Per le donne della 21,097 km, prima Giulia Montagnin della O.S.O Old Stars Ostia con il tempo di un’ora e 24 minuti, seconda Roberta Andreoli con un’ora e 31 minuti e terza piazza per Federica Livi della asd Piano ma Arriviamo con un’ora e 34 minuti.

Nella distanza breve dei 10 km vince per gli uomini Tommaso De Marchis dell’asd Atletica la Sbarra che taglia il traguardo in 33 minuti e 22 secondi, secondo Dario Oddi dell’asd Atletica Città dei Papi Anagni con il tempo di 33 minuti e 43 secondi, terzo Davide Teloni dell’asd Frosinone Sport che chiude in 34 minuti. Per le donne della 10 km prima Burcin Sonmez della SS Lazio Atletica Leggera con 35 minuti, seconda Grazia Razzano della Caivano Runners con 36 minuti e terza Cinzia Ottobre dell’asd Cicciano Running con 40 minuti.

La gara patrocinata dal Comune di Latina, Coni Lazio, Opes e promossa da Città Sport e Cultura è stata organizzata dalla Asd In Corsa Libera del presidente Davide Fioriello. Presenti dalla partenza i neo consiglieri comunali Andrea Chiarato, Serena Baccini e Simona Mulè insieme al presidente Nazionale di Opes Italia Juri Morico e il presidente di In Corsa Libera Davide Fioriello. Mentre alle premiazioni presenti il neo sindaco di Latina, Matilde Celentano la quale ha premiato i vincitori della competizione.

La Festa dello sport

“Il successo di oggi dimostra come sia importante continuare a investire su questa gara e sulla città di Latina – commenta il presidente di In Corsa Libera Davide Fioriello –. La nostra è difatti una delle tappe predilette del podismo dello stivale con un prestigio acquisito nel tempo che cerchiamo di amplificare di anno in anno grazie a un lavoro di promozione territoriale e sportiva. Grande successo nonostante il tempo. Numeri importanti quelli raggiunti oggi 1000 partecipanti tra le competizioni di 10 e 21 chilometri, con la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia e non solo. Siamo molto soddisfatti perché a grande sorpresa, la 21 chilometri è stata la distanza più partecipata, in genere le distanze più corte raccolgono il maggior numero di partenti invece in questo caso ci siamo ritrovati una grande partecipazione per la distanza riconosciuta Fidal con ben 700 iscritti. Questi numeri si sommano alla grande partecipazione di associazioni che hanno preso parte alla 3 giorni Festa dello Sport che si è svolta fino a oggi presso il Campo Coni di Latina con spettacoli ed esibizioni delle associazioni di Opes Latina.

Un ringraziamento speciale - ha poi aggiunto - va al sindaco di Latina, la neo eletta Matilde Celentano la quale è stata presente ai due giorni di attività al Coni, dove è intervenuta a livello istituzionale per la prima volta a seguito della sua elezione. I miei ringraziamenti vanno a tutto lo staff, al direttore tecnico Sergio Zonzin e a tutto lo staff della Fitness Montello, al presidente di Opes Latina Daniele Valerio e a tutto il tem del comitato provinciale, ai giudici della Fidal, al personale coinvolto, agli sponsor Cantina Villa Gianna, Todis Via Ezio, Autoitalia Gruppo Eco Liri, Autoeuropa, Bianchi Assicurazioni, Biolatina. Ma soprattutto un grazie alla risposta di società e runners accorsi al nostro evento. Voglio rilanciare - conclude Fioriello - l’appuntamento a tutti i nostri runners al prossimo 19 maggio 2024, ma prima ad attenderci la Maratona Maga Circe del 4 febbraio”.