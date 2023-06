Torna la Notturna Olim Palus, nove chilometri di corsa nel centro storico di Latina

Sabato 24 giugno, start alle 21, Latina torna a colorarsi con la Notturna Olim Palus – Memorial Roberto Lazzeri, arrivata alla sua undicesima edizione. Gara agonistica di 9 chilometri (3 giri da 3 chilometri), decima tappa del Circuito Opes in Corsa Libera. Si corre per le vie del centro, su strada, in un percorso piatto e veloce. Vengono premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne vincitori assoluti; i primi tre di ogni categoria maschile e femminile; le prime tre 3 società conmaggior numero di atleti all’arrivo. Tempi di percorrenza rilevati dalla piattaforma EVODATA Timing & Data Solutions, che sul proprio sito pubblicherà in tempo reale le classifiche (https://evodata.it/site/). Iscrizioni fino a giovedì 22 giugno, ore 20, presso il MAIONE STORE, in via Tiziano 13 a Latina, oppure online su https://sites.google.com/site/olimpalusrunning/notturna, dove è possibile consultare anche il regolamento. Pacco gara garantito ai primi 350 iscritti. Per info email: apdolimpalus@gmail.com.

Il raduno è dalle 19 in Piazza del Popolo, con partenza alle 21. A seguire le strade interessate dal percorso sono: via Diaz, Piazza della Libertà, via Costa, Largo Rossini, viale Umberto I, via Leonardi, via Don Minzoni, via Malta, Piazza della Libertà, via Don Morosini, via Oberdan, Corso della Repubblica, via Battisti, via Rattazzi, via Emanuele Filiberto, Piazza del Popolo, via Duca del Mare, viale IV Novembre, via Padre Giuliani, Piazza San Marco, via Sisto V, Via Cialdini, Corso della Repubblica, arrivo in Piazza del Popolo. Evento organizzato dall’APD Olim Palus, gode del patrocinio del Comune di Latina. Così Enrico Barbini, presidente Olim Palus: “E’ un modo diverso di vivere il centro città, che non abbiamo mai modo di apprezzare presi

dalla quotidianità. Sin da adesso ringrazio la macchina organizzativa, tutto lo staff e i volontari, che si mettono a disposizione per l’evento. Un pensiero al nostro amico Adriano Salvato, che era un punto di forza dell’organizzazione ”.



Al solito Piazza del Popolo si trasformerà in un villaggio sportivo, colorito e animato, centro di attrazione per i cittadini, che tradizionalmente seguono la gara incitando i podisti. Nell’ambito della serata, si rinnova il contest del progetto da “Da 0 a 10 km” di avviamento al running, promosso da Maione Store e Tabella Falcone, giunto al suo sesto anno consecutivo.

Nella scorsa edizione è stata una gara a parte quella condotta nella categoria maschile dal duo di testa Francesco Guidi e Cristian Falcone, entrambi della Nissolino Intesatletica. Equilibrio nei primi due giri, il duello si è deciso nel terzo ed ultimo, in cui ha prevalso Francesco Guidi in 28 minuti e 18 secondi, su Cristian Falcone che ha chiuso in 28 minuti e 47 secondi. Terzo e più staccato Filippo Tamburlani della Lazio Atletica Leggera (30:18). Nella categoria femminile dominio assoluto, ancora più

marcato rispetto alle rivali, di Carla Cocco. L’atleta della Colleferro Segni “Motus Est Salus” ha concluso il percorso

in 33 minuti e 32 secondi, quasi tre minuti su Pamela Gabrielli (36:13) della Run Forever Aprilia. Terza Wissia Rinaldi della Podistica Avis Priverno (37:43).