Basket, trasferta amara per la Benacquista sconfitta in casa di Pistoia

Sconfitta in casa della Giorgio Tesi Group Pistoia (81-70 il risultato finale), la Benacquista Assicurazioni Latina Basket non riesce nell’impresa di conquistare i primi due punti in trasferta. Una partita difficile per i nerazzurri che hanno affrontato un’altra formazione di alto livello che, seppur priva di un giocatore importante come Marks, rimane comunque una squadra composta da tanti giocatori di esperienza che sono veterani non solo della categoria, ma anche della Serie A1. Sul fronte nerazzurro da evidenziare la buona prestazione del giovane Fabrizio Piccone, playmaker classe 1998, che è stato il miglior realizzatore della gara mettendo a referto 21 punti (14 in 5 minuti nel secondo quarto). Doppia cifra anche per Gabriele Benetti, che ne ha firmati 13.

Il prossimo turno

La Benacquista Latina torna in campo martedì 8 dicembre alle 18 tra le mura amiche del PalaBianchini, dove riceverà la Givova Scafati in occasione del recupero della prima giornata di regular season.

La partita

PRIMO QUARTO - Partenza in velocità con un fallo fischiato subito a Mouaha, due stoppate di Gilbeck e un canestro per parte (2-2 al 1′). Uno degli arbitri scivola e la IMG_9528partita si ferma per qualche minuto. Si riprende ed è nuovamente Benetti a centrare la retina dall’arco, al quale risponde Sims dal pitturato (4-5 al 2′). Gilbeck è pericoloso anche in attacco e firma la schiacciata del 4-7 al 3′. La Benacquista allunga sul 4-9 con i due liberi di Passera, risponde Pistoia con 3 punti consecutivi di Poletti e il gioco da 3 punti di Sims (11-9 al 4′). Ruotano gli uomini sulle due panchine ed è ancora la formazione di casa ad andare a canestro con Saccaggi, ma è immediata la risposta di Bisconti (13-11 al 7′). Allunga il parziale Pistoia, mentre Latina dopo tante conclusioni sfortunate al 9′ realizza la tripla del 15-14 con Mouaha. Con 40″ sul cronometro Benetti mette a segno il libero che vale il pareggio (15-15). Un’ulteriore azione per parte, ma nessun altro canestro realizzato e il quarto termine sul 15-pari.

SECONDO QUARTO - In avvio di seconda frazione i padroni di casa realizzano un parziale di 8-2 (23-17 al 12′). Time-out per coach Gramenzi. Al rientro sul rettangolo di gioco Latina continua a faticare nel trovare la via del canestro, mentre Pistoia allunga sul 27-17, conquistando il vantaggio in doppia cifra. I toscani accelerano ulteriormente con Sims che centra la retina sia dal pitturato, che dall’arco (32-17 al 15′). Si sblocca il punteggio di Latina con i primi due punti di Lewis (32-19). Si iscrive a referto anche Piccone, entrato sul parquet al posto di Raucci per il 32-21. Time-out per coach Carrea. Il gioco riprende e dopo un paio di errori su entrambi i lati del campo, è ancora Piccone a segnare per i nerazzurri (32-23 al 17′). I locali non rimangono a guardare, ma Piccone è abile anche dai 6.75 (35-25). Fabrizio Piccone trascina ulteriormente i suoi compagni (35-28 al 18′). Pistoia, però, risponde colpo su colpo e riconquista il vantaggio in doppia cifra (38-28). Gilbeck fa la voce grossa in difesa firmando la sua quarta stoppa, mentre Piccone firma ulteriori 5 punti e al 19′ il tabellone segna 38-33, A 16″ dalla sirena Poletti mette a segno il canestro del 40-33. Time-out per la panchina della Benacquista. Al rientro in campo i pontini gestiscono bene il possesso e Passera firma il canestro del 40-35 con cui si va al riposo lungo.

TERZO QUARTO - Al rientro dagli spogliatoi è Sims il primo ad andare a segno, replica Benetti dai 6.75, poi ancora Sims (47-38 al 22′). Passera riduce le distanze (47-41 al 23′). I IMG_9536padroni di casa provano nuovamente a prendere il largo (51-41 al 24′) Latina ruota i propri uomini, ma Pistoia continua a gestire il vantaggio (53-43 al 25′). Scorre il cronometro, la Benacquista prova a recuperare, ma la squadra di casa è pronta a rispondere punto su punto (58-47 al 27′). Poletti dall’arco, Lewis dal pitturato, dove subisce anche fallo (61-49) e time-out per coach Carrea, prima che il numero 0 della Benacquista realizzi anche il libero aggiuntivo (61-50 al 28′). Mouaha ruba un pallone prezioso e riduce il divario (61-52 a 1:45″ dal termine del periodo). Il quarto termina con la tripla di Poletti a fil di sirena che vale di 64-53.

ULTIMO QUARTO - In avvio di ultima frazione, Pistoia allunga sul 66-53. Latina non è fortunata nelle conclusioni, mentre la formazione di casa gestisce il proprio vantaggio (68-55 al 34′). Time-out per coach Gramenzi. Alla ripresa del gioco è ancora Pistoia ad avere maggiore lucidità e concentrazione (73-59 al 36′). Dopo qualche altro minuto di interruzione per la sistemazione di un canestro, si riprende a giocare con Wheatle che realizza i due liberi che valgono il 75-59. La compagine latinense, per quanto continui a commettere qualche errore di troppo, prova a ricucire parte del divario con Lewis (75-61 al 37′). I toscani, precisi dalla lunetta, Piccone altrettanto preciso dall’arco (77-64). Sims continua a fare la voce grossa nell’area di Latina (79-68 a 1:12″ dal termine della gara). Scorre il cronometro, Piccone raggiunge quota 21 punti (79-70 a 42″ dalla sirena). Saccaggi realizza due liberi che valgono l’81-70 con cui si conclude il match.

I tabellini

Giorgio Tesi Group Pistoia vs Benacquista Assicurazioni Latina Basket (15-15, 40-35, 63-54)

Giorgio Tesi Group Pistoia: Marks ne, Della Rosa 4, Poletti 17, Del Chiaro ne, Saccaggi 15, Sims 21, Allinei ne, Querci 3, Wheatle 8, Riismaa 6, Zucca 5. Coach Carrea. Vice Bongi.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Benetti 13, Lewis 11, Hajrovic n.e., Piccone 21, Passera 8, Mouaha 5, Baldasso 1, Bisconti 3, Raucci 6, Gilbeck 2. Coach Gramenzi. Vice Di Francesco.

Note: Gara a porte chiuse. Uscito per 5 falli Riismaa per Pistoia.

Arbitri dell’incontro: Gonella Edoardo di Genova, Gagno Gabriele di Spresiano (TV), Giovannetti Giulio di Rivoli (TO)