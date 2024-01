Basket, Benacquista Latina: serve una prova d’orgoglio sul campo di Treviglio

Sono tutte finali quelle che attendono la Benacquista Assicurazioni Latina Basket da qui al termine della regular season. A partire dalla gara di oggi pomeriggio che i nerazzurri alle 18 giocheranno sul parquet del PalaFacchetti nella sfida ai padroni di casa della Gruppo Mascio Treviglio. Grinta, forza, determinazione, voglia di combattere e una buona dose di orgoglio: queste le parole d’ordine per gli uomini di coach Sacco. Quello valido per la 21esima giornata di campionato di Serie A2 Old Wild West è un match importante, tanto quanto tutti quelli che seguiranno fino al termine della regular season.

Una partita che la formazione pontina affronta con un obiettivo chiaro e preciso: conquistare i due punti. Non sarà un match semplice. La Gruppo Mascio, reduce da un periodo non eccellente dal punto di vista dei risultati, ha recentemente cambiato l’allenatore e l’arrivo di Coach Valli, al posto di Finelli, darà certamente una scossa alla squadra. Treviglio avrà, quindi, un ulteriore motivazione per scendere in campo con il coltello tra i denti e la voglia di tornare a ben figurare di fronte al proprio pubblico.

Sul fronte opposto la Benacquista, seppur ancora non al completo, di motivazioni ne ha molteplici ed è pronta a dare filo da torcere agli avversari fino all’ultimo secondo, senza distrazioni né ingenuità, memore anche del risultato della gara di andata in occasione dell’ultima partita giocata al PalaBianchini prima della chiusura (90-92 per gli ospiti).

Le dichiarazioni ala vigilia

“Di Treviglio noi ricordiamo benissimo il finale di partita dell’andata in cui, dopo essere stati avanti anche di 20 punti, siamo riusciti a fare dei regali negli ultimi secondi che, pur essendo passato tempo, ancora ci pesano e probabilmente ci sono pesati anche nelle partite successive - ha detto coach Sacco alla vigilia della gara -. E’ una squadra di giocatori molto esperti, il cambio di allenatore porterà sicuramente una scossa e ci sarà proprio un richiamo anche alla responsabilità e all’energia che metteranno contro di noi in questa partita. Questo aspetto di sicuro non ci facilita, ma anzi ci complicherà la vita, però è anche vero che, nonostante gli infortuni e tutti gli accadimenti che inceppano i nostri meccanismi e la continuità delle attività, i ragazzi lavorano forte e seriamente, cercando di dare tutto quello che possono, Pensiamo alla pallacanestro, al campo, a giocare e a combattere fino in fondo”.

“E’ la prima esperienza senior per me, dopo una vita di giovanili, e mi sto trovando davvero molto bene. Immaginavo un impatto molto duro con i senior, come appunto è stato, ma i ragazzi mi hanno accolto benissimo, cerco sempre di apprendere cose nuove da ognuno - ha dichiarato Lorenzo Zangheri -. Sicuramente sono arrivato qui con l’intento di fare bene e di mettere tutto me stesso in questa avventura, anche se non mi aspettavo di essere chiamato in causa così presto e così a lungo, ma ne sono felice e ringrazio il Coach per avermi dato questa opportunità. Continuerò a dare il massimo. Sarà una partita tosta, Treviglio viene da un recente cambio di allenatore ed è una squadra molto esperta, che cercherà di interrompere la striscia negativa. Anche per noi non è un momento di splendore e abbiamo ugualmente grande voglia di riscatto, quindi la parola d’ordine domenica sarà “orgoglio”. Giocheremo con orgoglio per mostrare alla città di Latina e al nostro pubblico che, a prescindere dai risultati, mettiamo sempre tutti noi stessi”.