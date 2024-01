Basket, punti pesanti per la Benacquista Latina nella partita con la Luiss Roma

Punti pesanti quelli in palio nella gara del giorno dell’Epifania al apalzzetto dello sport di fermentino tra la Benacquista Assicurazioni Latina Basket e la Luiss Roma. L’anno dei nerazzurri si apre con una delle partite più importanti in questa fase della stagione. Si gioca alle 19 di sabato 6 gennaio.

Un match determinante per la formazione latinense che nella gara di andata disputata al PalaTiziano di Roma si era imposta sulla compagine capitolina con il risultato di 76-86, conquistando il primo successo stagionale. La Luiss è a quota 10 punti in classifica (6 in più di Latina), in tandem con Agrigento, che nel turno precedente è uscita sconfitta proprio dal confronto con i romani, e ha recentemente inserito nel proprio roster la guardia statunitense Tyler Sabin, che viaggia a 22.8 punti, 5.7 rimbalzi e 4-3 assist di media a partita.

Anche la Benacquista ha apportato delle modifiche al proprio assetto rispetto alla sfida disputata lo scorso 1 novembre, sia nella conduzione tecnica, che nel roster. La partita sarà, quindi, diversa, ma esattamente come all’andata rappresenta per i nerazzurri una gara fondamentale per poter smuovere il proprio punteggio in classifica, ma soprattutto per iniziare il nuovo anno solare con rinvigorito entusiasmo.

Latina continua ad attraversare un periodo complicato anche per via delle assenze, ma non ha alcuna intenzione di mollare. La grinta, l’energia e l’impegno rimangono inalterati, la coesione del gruppo anche, e, non c’è dubbio che arriverà il momento in cui il costante lavoro quotidiano, ripagherà i nerazzurri. “Questa partita è rilevante per la classifica, per la stagione, ma dal mio punto di vista è molto importante per i ragazzi, che stanno convivendo con mille difficoltà, anche logistiche - ha detto alla vigilia coach Sacco -. Gli infortunati probabilmente, per il momento, non li recuperiamo, quindi siamo sempre nella medesima situazione, però dato che questo gruppo sta lavorando ogni giorno con grande impegno e costanza, e ce la sta mettendo tutta anche a fronte di queste emergenze, riuscire a ottenere una vittoria sarebbe forse più importante per premiare i ragazzi per quello che stanno facendo, che per la ovvia importanza della situazione in classifica”.

“Sicuramente è un momento un po’ difficile, ma la squadra vuole iniziare a raccogliere i frutti del lavoro che ogni giorno viene fatto in palestra, ed è pronta a iniziare il nuovo anno con una carica maggiore e in maniera più decisa, per potersi risollevare sia dal punto di vista del morale, che della classifica - ha aggiunto Gabriele Romeo -. Il gruppo è sempre stato coeso, in ogni frangente, anche quando non arrivano i risultati si continua a lavorare seriamente, senza demoralizzarsi. Con il nuovo anno vogliamo dare nuova linfa vitale alla nostra stagione”.