Basket: crisi nera per la Benacquista Latina, battuta anche da Milano

Crisi nera per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket: nella sedicesima giornata del Campionato di Serie A2 Old Wild West arriva un’altra sconfitta, questa volta per mano della Wegreenit Urania Milano. I nerazzurri, ancora in una situazione di emergenza per le assenze di Romeo e Parrillo (quest’ultimo in panchina solo a onor di firma), hanno approcciato molto bene alla partita tenendo testa agli avversari e chiudendo il primo periodo di gioco (22-10) con un buon vantaggio e rimanendo avanti anche alla sirena del riposo lungo (35-34) nonostante i tanti errori al tiro. Tenere testa a una formazione come Milano, con le rotazioni ridotte, comporta un importante dispendio di energie che, con il passare dei minuti sono inevitabilmente diminuite, consentendo agli avversari di passare in vantaggio. I pontini non si sono arresi e hanno continuato a lottare (54-60 al 33′) ma l’Urania è riuscita a gestire, e incrementare, il proprio vantaggio fino al successo finale (69-80). Arriva così la 14esima sconfitta in campionato e una classifica che non sorride con soli 4 punti.

Da evidenzoare l'esordio positivo per il giovane Lorenzo Zangheri (classe 2005) che è stato in campo per quasi 22 minuti, partendo in quintetto base e dando il suo contributo su entrambi i lati del campo. Miglior realizzatore del match il nerazzurro Samuele Moretti, che ha messo a referto un’importante doppia-doppia (18 punti e 14 rimbalzi).

Ora un po' di riposo per le feste di Natale e poi di nuovo in campo sabato 30 dicembre alle 20:30 sul campo della capolista Trapani Shark.

La partita

PRIMO QUARTO - Data la presenza in panchina solo a onor di firma di Parrillo (problemi alla spalla), nel quintetto base di Latina esordisce il giovane Lorenzo Zangheri. Milano è subito precisa dalla lunga distanza, ma i nerazzurri rispondono bene dal pitturato con Moretti e Alipiev (6-6 al 2′). Ancora Moretti, servito bene dai compagni e al 4′ il punteggio è di nuovo in parità (8-8). La gara è vivace, Latina è concentrata, difende con attenzione e dopo un paio di conclusioni sfortunate, trova anche la tripla del sorpasso per mano di Alipiev (11-8 al 5′). Al 6′ Zangheri prima i suoi primi punti in nerazzurro con la tripla che vale il 14-8. Milano risponde dall’area, Viglianisi è chirurgico dalla lunetta, la squadra è coesa e tiene testa agli avversari, nonostante alcuni errori al tiro (18-10 con 2:10″ da giocare). Time-out Milano. Si torna in campo, i padroni di casa conquistano la doppia cifra di vantaggio (20-10) coach Sacco ruota i suoi uomini, anche Cicchetti si iscrive a referto per il 22-10 con cui va in archivio il primo periodo.

SECONDO QUARTO - E’ Milano la prima ad andare a segno a inizio secondo quarto, ma Latina è pronta a replicare con il solito Moretti, su assist di Cicchetti (24-12). Latina commette 3 falli di squadra, gli ospiti riducono le distanze (24-18 al 12′). Ruotano gli uomini sulla panchina della Benacquista che, al 14′ esaurisce il bonus e che continua a sbagliare troppi canestri facili (26-21). Mladenov su assist di Cicchetti e Cicchetti con una bella schiacciata scuotono il team nerazzurro (30-21 al 16′). Time-out Milano. Al rientro sul parquet l’Urania punisce la difesa dei pontini con due triple consecutive (30-26). Sul fronte opposto Mayfield firma il canestro del 32-26 subendo anche fallo, ma prima del viaggio in lunetta, c’è il time-out chiesto da Coach Sacco. Si torna sul rettangolo di gioco, Mayfield concretizza anche il libero (33-27 al 17′) ed è ancora DeMario a centrare la retina per il 35-27 della Benacquista. Qualche ingenuità dei padroni di casa, permette alla Wegreenit di recuperare punti e portarsi a un possesso pesante di distanza (35-32 con 58″ sul cronometro). Time-out Latina. Il gioco riprende, l’Urania è più attenta e reattiva. Si va al riposo lungo sul 35-34.

TERZO QUARTO - Al rientro dagli spogliatoi trascorrono circa due minuti prima che le formazioni mettano a segno un canestro per parte e il punteggio raggiunga la parità (37-37 al 22′). La gara è meno brillante, rispetto al primo quarto e le squadre commettono più errori. con 5:11″ sul cronometro il punteggio è ancora fermo sul 37 pari. La partita è in equilibrio, al 26′ c’è la nuova parità a 42, ma il gioco non è fluido. Latina perde palloni preziosi, ne approfitta Milano per rimettere la testa avanti (42-44 al 27′). Time-out per la panchina di casa. Si torna sul rettangolo di gioco con Milano che mette a segno 5 punti consecutivi, risponde Mladenov con la tripla del 45-49 al 28′. L’Urania continua a far male dai 6.75, la Benacquista risponde con la stessa moneta con Amo (48-52 al 29′). Scorre il cronometro, la Wegreenit concretizza due liberi, i padroni di casa non trovano la via del canestro e a fil di sirena l’Urania realizza anche la tripla che fissa il punteggio sul 48-57.

ULTIMO QUARTO - In avvio di quarta frazione, Alipiev smuove il punteggio dei suoi (50-57 al 31′) imitato da Mladenov, la cui tripla vale il -5 nerazzurro (52-57). Milano persevera nella sua specialità, in particolare con Potts, e si porta sul 52-60. La Benacquista lotta sotto le plance con grande grinta (54-60 a 7:21″ dalla fine). Il match è diventato molto fisico, Milano esaurisce il bonus e con 6:08″ da giocare Cicchetti concretizza i due liberi del 55-62, ma il solito Potts ristabilisce il +9 (55-64 a 5:36″). Time-out Coach Villa. Si torna in campo, Latina prova a resistere, ma deve richiamare anzitempo in panchina Mladenov rimasto a terra dopo un contatto di gioco e le rotazioni si riducono ulteriormente. I nerazzurri non riescono a trovare agilmente la via del canestro, a differenza degli avversari (64-77 al 38′). Viglianisi e compagni lottano ancora (69-78 a 49″ dalla sirena). Scorrono i secondi e anche i titoli di coda sul match che si conclude con il successo dell’Urania sul risultato di 69-80.

I tabellini

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: - Wegreenti Urania Milano 69-80

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Amo 3, Zangheri 6, Parrillo n.e., Mladenov 9, Cicchetti 5, Mayfield 11, Viglianisi 8, Spadon n.e., Moretti 18, Alipiev 9,

Coach Sacco. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico.

Tiri da 2 41% (15/19), tiri da 3 42% (8/19), tiri liberi 64% (7/11)

Wegreenti Urania Milano: Potts 15, Piunti 13, Amato 16, Lupusor, Montano 17, Landi 6, Bonacini, Beverly 2, Severini 11, Cavallero n.e..

Coach Villa. Vice Riva. Assistente Locati.

Tiri da 2 61% (17/28), tiri da 3 33% (13/39), tiri liberi 64% (7/11)