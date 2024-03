Serie A2: Benacquista Latina, Moretti: "Grande voglia di rivalsa, individuale e di squadra"

Nel fine settimana in cui il campionato di Serie A2 Old Wild West si ferma per lasciare spazio alla Final Four di Coppa Italia di categoria, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket recupera la terza giornata della Fase a Orologio. I nerazzurri sfideranno a domicilio la RivieraBanca Rimini Basket. Palla a due alle ore 18:00 di domenica 17 marzo sul parquet del PalaFlaminio.

I pontini, dopo il tour de force della scorsa settimana, hanno ripreso il regolare ritmo degli allenamenti concentrandosi sulla prossima sfida, che li vedrà affrontare una compagine in ottima forma e che sul proprio campo può contare sul supporto di una tifoseria partecipe e numerosa. Rimini ha al suo attivo 6 vittorie nelle ultime 7 partite disputate (3/4 nella Fase a Orologio) tra cui il recente successo sul difficile campo di Cantù.

Si tratta, quindi, di un avversario particolarmente ostico, ma Latina non ha altra scelta se non quella di andare al PalaFlaminio e giocare al massimo delle proprie possibilità indipendentemente dall'antagonista di turno, perché raggiungere l'obiettivo è ancora possibile e la squadra ne è consapevole.