Latina chiude con una sconfitta. Ora testa alla promozione

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha disputato l’ultima gara della prima fase di qualificazione sul parquet del Palazzetto dello Sport di Guidonia, dove ha sfidato i padroni di casa della E-Gap Stella Azzurra Roma. Una sfida dal valore ininfluente ai fini dell’attuale classifica, ma che è servita come preparazione alle prossime sei partite che vedranno i nerazzurri confrontarsi con tre squadre del girone Rosso: Rimini, Chiusi e Nardò.

Latina è scesa sul parquet di Roma senza poter contare sul contributo di Alipiev e Fall, entrambi fermi ai box, ma che si spera possano recuperare in fretta e tornare a far parte delle rotazioni di Coach Gramenzi: «Si lavora per questa seconda fase, che intanto ci vede già salvi, e questo ci dà un po’ più di tranquillità per affrontare il futuro, per il resto si vedrà nelle prossime settimane» conferma il capo allenatore nerazzurro (latinabasket.it).