Basket, ko in casa della capolista Trapani per la Benacquista Latina

Si è confermata una partita complicata quella giocata dalla Benacquista Assicurazioni Latina Basket sul campo della capolista Trapani Shark e che chiude il 2023. In un palazzetto gremito in ogni ordine di posto (circa 3500 persone presenti sugli spalti) i nerazzurri nulla possono contro una delle squadre più forti del girone Verde e rimediano l’ennesima sconfitta di questo campionato che si fa sempre più delicato (99-68 il punteggio finale).

La difficoltà del match è stata amplificata dal fatto che Latina ha dovuto giocare in formazione rimaneggiata, date le assenze di due atleti fondamentali come Parrillo e Romeo (in panchina solo a onor di firma) e le condizioni non ottimali di Mayfield. I nerazzurri tornano ora in campo sabato 6 gennaio alle 19 al palazzetto dello sport di Ferentino, dove riceveranno la Luiss Roma in occasione della diciottesima giornata del campionato.

La partita

PRIMO QUARTO - Latina inizia bene il confronto con Trapani riuscendo a tenere testa alla capolista e riuscendo anche a mettere la testa avanti in un paio di occasioni (8-6 al 3′). Moretti è costretto a tornare in panchina per farsi medicare dopo un contatto di gioco, i padroni di casa allungano sul 14-6 al 4′ e c’è il primo time-out chiesto da Coach Sacco. Si torna sul parquet, ma è ancora Trapani ad avere l’inerzia del match conquistando il vantaggio in doppia cifra (16-6 al 5′) mentre Latina non riesce a centrare la retina dall’arco. Ruotano gli uomini su entrambe le panchine, Viglianisi smuove il punteggio dei suoi con un bel gioco da 3 punti e Cicchetti incrementa il parziale nerazzurro per il 16-11 al 6′. La Benacquista è concentrata e prova a rimanere in scia degli avversari con Alipiev (18-15 al 7′). Trapani colpisce ancora dai 6.75 (21-15) ed è precisa dalla lunetta (23-15 all’8′). In un amen i siciliani tornano sulla doppia cifra di vantaggio (25-15 con 1:18″ sul cronometro). Moretti mette a segno 4 punti consecutivi che valgono il 25-19 a 25″ dalla sirena. Con 21″ da giocare Trapani compie un ulteriore viaggio in lunetta che vale il 27-19. Moretti ancora preciso ai liberi e il primo quarto va in archivio sul 27-21.

SECONDO QUARTO - Il secondo periodo si apre con Trapani che allunga sul 29-21, mentre Latina continua a essere sfortunata nelle conclusioni dalla lunga distanza. Scorre il cronometro, ma al 13′ il punteggio è ancora fermo sul 29-21. Al 14′ arriva un ulteriore canestro dei padroni di casa, ai quali risponde il giovane Zangheri che realizza i primi due punti del quarto per i nerazzurri (31-23). Latina prova a rimanere lucida (33-27 al 16′). Sotto le plance i pontini soffrono la maggiore fisicità degli avversari, che sono anche pericolosi dall’arco e precisi dalla lunetta (40-27 al 17′). Il team siciliano incrementa notevolmente il vantaggio (45-27 a 1:13″ dalla sirena) e c’è il nuovo time-out chiesto dal tecnico della Benacquista. Il gioco riprende Latina con Alipiev e Cicchetti che fissano il punteggio sul 45-31.

TERZO QUARTO - Al rientro dagli spogliatoi Mayfield firma la prima tripla della serata per la Benacquista (45-34) ma è immediata la reazione siciliana con 5 punti consecutivi che valgono il 50-34 al 21′. Moretti lotta come un leone nel pitturato, ma è anche gravato di 3 falli (52-38 al 23′). La Benacquista continua a giocare, nonostante il divario importante (59-44 al 24′). Trapani è scatenata dai 6.75 e al 27′ è avanti 65-46. I siciliani gestiscono e incrementano il vantaggio trascinati da Marini e il terzo quarto si conclude sul 74-49.

ULTIMO QUARTO - L’ultima frazione si apre con il bel canestro di Cicchetti, a formazione di casa mantiene saldamente il vantaggio sui nerazzurri grazie a un viaggio in lunetta e due triple intervallate dalla bella realizzazione dall’arco di Zangheri per Latina(82-54 al 32′). Coach Sacco chiama time-out, al rientro sul parquet Mayfield porta i suoi sull”82-56 al 33′. In un PalaShark dal tifo assordante Latina non smette di giocare, onorando la propria presenza sul rettangolo di gioco, ma i siciliani continuano a essere devastanti dalla lunga distanza (87-58 al 36′). Con 3:32″ sul cronometro Moretti torna anzitempo in panchina per raggiunto limite di falli (89-60). Scorre il cronometro con la gara che ha poco da raccontare dal punto di vista tecnico/tattico (99-66 a 47″ dal termine). Coach Sacco manda sul parquet il giovane Maurizio Spadon e la gara termina sul risultato finale di 99-68.

I tabellini

Trapani Shark - Benacquista Assicurazioni Latina Basket 99-68

Trapani Shark: Notae 19, Horton 12, Renzi 7, Imbro 3, Mian 6, Pugliatti 3, Dancetovic 4, Mollura 2, Mobio 10, Marini 15, Pullazi 18.

Coach Parente. Vice Quilici. Assistente Latini.

Tiri da 2 54% (20/37), tiri da 3 39% (13/33), tiri liberi 91% (20/22)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Amo 5, Romeo n.e., Mayfield 9, Mladenov 2, Cicchetti 13, Zangheri 5, Rapetti n.e., Viglianisi 3, Spadon, Moretti 17, Alipiev 14.

Coach Sacco. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico.

Tiri da 2 57% (24/42), tiri da 3 15% (3/15), tiri liberi 65% (11/17)