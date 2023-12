Basket, la Benacquista Latina in campo in casa della capolista Trapani Shark

Trasferta in casa della capolista Trapani Shark per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che scende in campo stasera alle 20.30 per l’ultimo match del 2023.

Una gara chiaramente difficile che vedrà contrapposte le due formazioni agli antipodi della classifica, ma Latina arriverà in terra siciliana con lo spirito battagliero che la contraddistingue e con la voglia di provare a disputare una gara che sia all’altezza della prima della classe. Gli uomini guidati da coach Sacco, seppur ancora in formazione rimaneggiata per via delle importanti assenze, si sono allenati con impegno durante la settimana e hanno mantenuto intatte la grinta e la determinazione che porteranno sul campo di gioco. Sul fronte opposto, Trapani sta disputando una stagione perfetta, è in vetta al girone Verde fin dall’inizio e tra le mura amiche può contare anche sulla presenza di oltre tremila tifosi, che la sostengono.

“Sarà una partita molto complicata a Trapani, contro una squadra sicuramente di primissima fascia, lo ha dimostrato anche recentemente con la vittoria sul difficile campo di Cantù - ha detto Alexander Cicchetti alla vigilia della gara -. Ci attende un match in cui non possiamo permetterci errori, se vogliamo provare a rimanere in equilibrio nel punteggio, e giocarla al meglio delle nostre possibilità. Credo che per noi sarà importante confrontarci con una formazione di questo livello per provare a fare le nostre cose, che saranno quelle che ci serviranno durante il campionato per cercare di risalire un po’ la classifica”.