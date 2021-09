Basket, si torna al PalaBianchini: al via la campagna abbonamenti 2021/2022 della Benacquista

Si torna al PalaBianchini: è iniziata da oggi, 24 settembre, la campagna abbonamenti 2021/2022 e dopo 2 anni, anche se con capienza molto ridotta, si potrà finalmente tornare a tifare il Latina Basket nel campionato italiano di Serie A2 al palazzetto di via dei Mille.

Abbonarsi è il solo modo per avere la certezza assistere a tutte le 16 partite casalinghe della regular season (compresa “fase a orologio”) della Benacquista Assicurazioni Latina Basket e consentirà anche procedure di accesso più rapide.

Come spiegano dalla società, i Giovani Leoni, gli Atleti Tesserati e i Ragazzi Under 18, avranno a loro esclusiva disposizione il settore Curva anche se potranno comunque acquistare l’abbonamento in tribuna, a prezzo ridotto e dedicato a loro. Sono state previste, poi, formule speciali per nuclei familiari, universitari, over 65 e forze dell’ordine. Il Latina Basket ha introdotto anche una novità: l’abbonamento Sostenitore Silver/Gold per dare la possibilità anche agli abbonati di sostenere la squadra in questa nuova avventura nella seconda serie nazionale, riservando loro particolari agevolazioni all’interno del palazzetto come l’accesso alla nuova Area Hospitality e la Polo Ufficiale 2021.

Considerato il numero limitato di posti, per via dell’accesso consentito soltanto per il 35% della capienza, verrà data precedenza ai “vecchi” abbonati per l’acquisto dell’abbonamento sino al 2 ottobre. La campagna abbonamenti chiuderà domenica 17 ottobre, in occasione della seconda partita casalinga dei nerazzurri.

Per informazioni e prenotazioni: contattare la biglietteria all’indirizzo e-mail: ticket@latinabasket.it, compilare il format nella sezione abbonamenti del sito: www.latinabasket.it