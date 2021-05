Latina e secondo posto, anticipato a sabato lo scontro diretto con la Vis Artena

Tra campionato attuale e futuro, carte per il rispecaggio e annunciate trattative con presunti acquirenti per il titolo del Latina Calcio 1932, le attenzioni sul campo sono rivolte al match di sabato 22 maggio, ore 16, con la Vis Artena. Un anticipo chiesto dal club pontino per avere un giorno in più di lavoro a disposizione in vista della trasferta di mercoledì 26 maggio ad Arzachena, recupero dalla 9 giornata di ritorno.

Tra Latina e Vis Artena in ballo c'è il secondo posto. Le due squadre hanno un punto di differenza in classifica (52 vs 51), ma oltre al punto in più il Latina dovrà recuperare anche un'altra partita, con il Muravera il 2 giorno, stessa data di Vis Artena - Arzacherna (entrambi per la 10a giornata di ritorno).

Scudieri avrà di nuovo a disposizione il portiere Alonzi e il difensore Allegra, reduci dalla squalifica. Ancora due giornate invece per Orlando e la sua assenza potrebbe ulteriormente pesare, qualora Eposito non dovesse essere a disposizione. L'esperto centrale difensivo è uscito per affaticamento nella ripresa di Latina - Team Nuova Florida di domenia scorsa. Condizione da valutare nel corso della settimana.

Direttamente interessato all'esito del match è il Monterosi. Se infatti il Latina non dovesse vincere, la capolista (+18) in caso di vittoria il giorno dopo sul campo dell'Afragolese potrebbe festeggiare la promozione in Serie C con quattro giornate d'anticipo.