Serie D / Il Latina rialza la testa con Sarrituz e si ritrova primo in classifica

Il Latina torna alla vittoria e lo fa in Sardegna con un sardo, Stefano Sarritzu decisivo in un finale in cui lo 0-0 sembra essere la prevedibile conclusione, malgrado l’uomo in più. Ma se nel calcio gli episodi si compensano, stavolta la buona sorte ha dato una mano ai nerazzurri, in un momento delicato quanto a risultati, defezioni e con il gruppo scosso dal dramma del compagno di squadra Tortolano.

Il Carbonia si è confermata nel primo tempo squadra in forma, insidiosa in velocità, ma i pericoli sono stati degli ospiti. Portano la firma di Alessandro, concentrati negli ultimi cinque minuti prima dell’intervallo. Al 41’ si è avventato su un retropassaggio, facendosi recuperare, mentre al 44’ ha trovato un Carboni in vena di prodezze tra i pali.

Nel secondo tempo il Carbonia è rimasto in dieci al 30’, perché Piredda, simulando un rigore, si è fatto cacciare dopo il secondo giallo. Il Latina ha spinto e al 44’ della ripresa Sarritzu ha sfruttato una palla d’oro nel cuore dell’area di rigore. Con la vittoria odierna, il Latina balza al comando del girone G, in attesa che vengano recuperate le gare rinviate dal Covid (tre per i nerazzurri e ben cinque per il Monterosi). Domenica al Francioni arriva la Nocerina.

Tabellino

CARBONIA CALCIO 1939 0 – 1 LATINA CALCIO 1932

CARBONIA CALCIO 1939 (4-3-1-2): Carboni, Mastino, Serra (20’ pt Fredrich), Cestaro (14’ st (Stivaletta), Gjuci, Piredda, Cappai, Salvaterra, Isaia (14’ st Cannas), Russu (25’ st Palombi), Soumarè. A disposizione: Bigotti, Bagaglini, Agostinelli, Odianose, Costa. All. Mariotti

LATINA CALCIO 1932 (3-4-3): Alonzi, Pompei, Sevieri, Corsetti, Barberini (45’ st Ricci), Di Emma (23’ st Allegra), Alessandro (20’ st Calabrese), Esposito, Mastrone (42’ st Calagna), Giorgini, Sarritzu (45’ st Atiagli). A disposizione: Gallo, Franchini, Ricci, Bardini, Pastore. All. Scudieri

Marcatori: 44’ st Sarritzu

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti: Moretti di San Benedetto del Tronto e Singh di Macerata

Espulsi: 30’ st Piredda (doppia ammonizione)

Ammoniti: 41’ pt Di Emma (L) 24’ st Piredda (C), 30’ st Cappai, 42’ st Sarritzu, 47’ st Cannas

Note: recupero 0’ pt e 6’ st

Angoli: Carbonia Calcio 1939 3 – Latina Calcio 1932 6

Note: partita trasmessa in diretta gratuita sui canali social delle due società e sulla pagina ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.