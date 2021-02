Serie D / Latina-Nocerina, i nerazzurri tornano al Francioni dopo un mese

Avversario di turno i molossi, rivali nella corsa promozione alla Serie B. Scudieri recupera Orlando, bocciato il ricorso per la squalifica di Teraschi. Saltato il recupero con il Muravera

Latina - Nocerina, ore 14.30, domani si torna a giocare al Francioni. L'ultima volta successo netto con l'Afragolese. Il 3-0 del 10 gennaio è stata l'ultima volta in casa, poi le due trasferte consecutive di Ardea e Artena, lo stop forzato con il Monterosi e la vittoria sul Carbonia.

Arrivano i "molossi" e tornano alla mente le immagini della corsa alla Serie B nel campionato di Serie C1 2012/2013, culminata nelle semifinali play off e il gol vittoria di Barraco, che il 3 giugno 2013, portò i pontini alla storica doppia finale con il Pisa. E tutti sappiamo come è andata a finire in quella stagione targata Pecchia-Sanderra.

Otto anni dopo è un'altra storia, meno prestigiosa, ma non meno accattivamente. C'è di mezzo il ritorno nei professionisti, che stando ai numeri appare più alla portata dei pontini rispetto ai campani.

Ma alla penultima giornata di andata, quella del calendario ufficiale, e con tante partite da recuperare, il verdetto è a dir poco in discussione e margini di reinserimento nella lotta al vertice ci sono almeno per un altro paio di squadre, oltre alla coppia Latina e Monterosi (due punti sotto e sei gare da recuperare rispetto alle tre dei nerazzurri attualmente primi).

Saltano l'appuntamento Di Renzo e Teraschi. L'attaccante sconta la seconda ed ultima giornata di squalifica, mentre l'esterno dovre stare fermo per altri due turni, visto che è stato respinto il ricorso avverso le tre giornate dopo l'espulsione di Artena.

Torna invece a disposizione il difensore Orlando.

Match in diretta streaming sui canali social del Latina Calcio 1932.

Nel frattempo è ulteriormente slittata Muravera - Latina, che si sarebbe dovuta recuperare il 10 febbraio e che forse si giocherà il 3 febbrario. Latina - Arzachena forse si gioca il 17 febbraio, mentre non è azzardabile prevedere date per Latina - Monterosi.