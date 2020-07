Il mercato del Latina 1932: per l'attacco arrivano Di Renzo e l'argentino Jonatan

Arrivi e conferme

Giorni di firme in casa Latina 1932. Dopo le prime ufficializzazioni ieri di quattro difensori (Di Emma, Esposito, Allegra, Pompei) sono arrivate questa mattina le firme di due attaccanti e la conferma di un portiere. Gli attaccanti sono Luca Di Rienzo, ex Pro Sesto e l’italo argentino, proveniente dal Pineto. Il portiere è Francesco Alonzi.

Luca Di Renzo, classe ’90, torinese, ha militato anche in serie C con Teramo e Paganese, oltre che in D con Casale, Folgore Caratese e Chieri. In carriera ha messo a segno 89 reti in 225 gare.

Alessandro Jonatan Alberto, 33 anni, ha un apprezzabile curriculum di C2 con Chieti, Catanzaro, Nuova Cosenza e in Serie C1 con la Ternana. In Serie D ha militato Sanbenedettese, Campobasso, Rovigo e Avezzano. All'attivo 341 partita ed 89 gol.

Tra i pali conferma per Francesco Alonzi, 20 anni di Sora, da dove ha iniziato la carriera che lo ha portato a Vasto, Chieti ed Avezzano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si attendo ora le altre conferme: Barberini, Corsetti, Garufi e Sanna.