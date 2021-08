Il Latina si accorda con il Fano e completa la difesa: confermato il promettente Giorgini

Il 22 aprile ha compiuto 19 anni, ma in campo ha sempre dimostrato autorevolezza ben oltre la giovane età. C'è voluto un po' di tempo, ma alla fine il Latina è riuscito a confermare il difensore, che lo scorso hanno ha contribuito, da giovane di Lega, alla vittoria dei play-off in Serie D. Al suo attivo 34 presenze e 2 gol. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo economico con l'Alma Juventus Fano, società proprietario del cartellino del calciatore, che va a completare il reparto difensivo. Di seguito il comunicato stampa.

Nota

"Il Latina Calcio 1932 è lieto di annunciare che Andrea Giorgini farà parte della rosa nerazzurra anche per la stagione sportiva 2021/2022. Il club ha trovato l’accordo con l’Alma Juventus Fano 1906, riportando nel capoluogo il centrale difensivo classe 2002, grande protagonista dello scorso campionato di serie D culminato con il successo nei play off. Il giovane difensore, con 34 presenze e due reti, è stato tra i migliori giocatori del Campionato Nazionale Dilettanti per rendimento e ha dimostrato di possedere le qualità umane, oltre che calcistiche, per continuare a far parte del Latina Calcio 1932 che domenica farà il suo esordio in serie C in casa del Palermo. Giorgini è a disposizione del tecnico Di Donato e convocabile per la trasferta in Sicilia".