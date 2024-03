Latina e la marcia play off, Fontana: "Adesso sarebbe stupido mettersi a fare calcoli"

Ha retto l’urto iniziale del Picerno, creando con il passare dei minuti i presupposti per una partita più equilibrata, fino a trovare gli episodi decisivi a proprio favore. Sono i presupposti con cui il Latina ha vinto l’ottava partita in trasferta. Un ruolino di marcia esterno, 28 punti, che sarebbe valso la zona di vertice della classifica, se non fosse stata per la cronica difficoltà al Francioni. Ma il nono posto va bene comunque, nella misura in cui si sta creando la forbice necessaria tra il decimo, occupato dal Foggia, ultimo utile per andare ai play off e la zona neutra di chi non avrà appendici di campionato. Proprio dallo scontro diretto di sabato, vigilia di Pasqua, con il Foggia (18.30), riparte la corsa a migliorala quanto possibile questa classifica, contro un avversario forte, il grande assente della corsa diretta alla promozione. “Sarebbe da stupidi fare calcoli – esordisce Fontana -, tanto più se incontriamo un Foggia in crescita, come dimostra la vittoria di Messina, che ha grandi qualità per la categoria. E’ una partita che va preparata bene, come facciamo nell’ultimo periodo, poi ci può stare qualche passaggio a vuoto, non per demerito tuo, ma perché ci sono gli avversari. Noi però faremo la massima attenzione”. Di ritorno sulla partita: “Ho avuto la conferma della forza del Picerno e del lavoro che la società sta svolgendo in questi anni. Un inizio di grande difficoltà dovuto anche al primo caldo di stagione. Fortunatamente non abbiamo preso gol e quando passi in vantaggio, riuscendo a raddoppiare, per loro ha rappresentato una mazzata, visto il momento che stanno vivendo. E sul 2-0 nell’intervallo siamo riusciti a sistemare le situazioni che in mezzo al campo ci stavano creando problemi”. Proprio così, il palo di Murano e super Guadagno hanno fermato il Picerno, ma il Latina non è rimasto a guardare, sferrando i colpi ad un passo dall’intervallo, con i primi due gol di stagione e in nerazzurro per Crecco e Cortinovis. Meraviglioso l’esterno di Di Livio, che ha liberato al tiro Crecco al 42’ e intelligente l’inserimento in avanti in avanti di Cortinovis, che si è fatto trovare pronto sull’assist di D’Orazio.

AZ PICERNO – LATINA CALCIO 0-2

MARCATORI: 42’ Crecco (L), 44’ Cortinovis (L)

AZ PICERNO (4-2-3-1): Summa, Pagliai (75’ D’Agostino), Pitarresi (46’ Gallo), Murano, Esposito, Gilli, Ciko, Guerra (61’ Albertini), Novella (46’ Petito), Cadili, Albadoro (61 Maiorino). A disp. Merelli, Lentini, Allegretto, Biasiol, Savarese. All. Longo.

LATINA CALCIO1932 (3-4-2-1): Guadagno, Ercolano (65’ Di Renzo), Vona, Di Livio (75’ Del Sole), Mastroianni (56’ Capanni), Riccardi, Marino, D’Orazio (65’ Mazzocco), Crecco, Cortinovis, Paganini. A disp. Fasolino, Perseu, Fella, Sorrentino, Fabrizi, Scravaglieri. All. fontana.

ARBITRO: Stefano Milone di Taurianova.

ASSISTENTI: Alessandro Parisi di Bari e Davide Fedele di Lecce

QUARTO UFFICIALE: Lucio Angelillo di Nola.

NOTE: Ammoniti: 17’ Ercolano (L), 41’ Novella (P), 45’ Pitarresi (P), 59’ Gallo (P), 62’ Di Livio (L), 74’ Guadagno (L), 89’ Riccardi (L), 97’ + 7’ Mazzocco (L), 97’ Albertini (P). Recuperi: 1’ pt, 7’ st. Angoli 6-3.