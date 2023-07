Latina Calcio, Di Donato dal 18 luglio al lavoro alla ex Fulgorcavi

Serie C Girone C

Step by step. Prende forma la terza stagione consecutiva di Lega Pro, la settimana complessiva della gestione di Antonio Terracina. Volgono infatti al termine le vacanze dei giocatori, gli attuali in rosa sotto contratto ed altri che firmeranno a breve, perché sono state fissate le date della ripresa.

Prima data che i tifosi devono segnare sul calendario è quella del 17 luglio, giorno in cui è previsto il raduno al Francioni con le contestuali visite mediche. Si inizierà a sudare il giorno doo, il 18, sui campi di gioco del centro sportivo dell’Ex Fulgorcavi. E' il quartiere operativo, in via Santa Maria, che resterà sede degli allenamenti nerazzurri fino al 13 agosto. Ovvero ad una settimana esatta dal primo turno eliminatorio di Coppa Italia, il 20 agosto. Il campionato prenderà il via il 27 agosto, sempre che non ci siano ricorsi vari in giro per i tribunali di giustizia sportiva. Nel frattempo però il Latina avrà già disputato diverse amichevoli, che il club sta defindendo.

C'è molta curiosità intorno al Latina del Di Donato bis, dopo settimane in cui la conferma, nonostante il contratto in essere ancora per una stagione, sembrava tutt'altro che scontata. Il tecnico di Giulianova dovrebbe essere affiancato da Ciccio Esposito, nonostante il difensore vorrebbe ancora disputare un ultima stagione della sua gloriosa carriera.

Allenatore al lavoro in sinergia con il ds Matteo Patti, per adeguare la rosa e rendere possibilmente più competitiva dell'ultimo campionato (primo turno play off), in linea con le garanzie tecniche ricevute dal mister in sede di confronto con la società. Al momento, dall'apertura del calcio mercato, i motivi ufficiali sono stati tre: l'arrivo dell'attaccante ex Firenzuola Ferdinando Mastroianni; il ritorno del centrocampista offensivo Andrea Cittadino ex Potenza; la rescissione con il play maker Stefano Amadio finito al Pineto insieme al ds Marcello Di Giuseppe.