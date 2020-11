Ciclismo / Amore per il Pirata, a Sezze nasce il Marco Pantani Official Team

Romagna-Lazio

Una squadra di ciclismo in memoria del Pirata. Nasce a Sezze il Marco Pantani Official Team e sarà protagonista con la formazione juniores. A quattrocento chilometri dalla sua Romagna, nel Lazio, in provincia di Latina. E' la prima squadra di ciclismo in memoria di Marco Pantani. Sezze Romano è sede della società ciclistica che partecipa alle attività giovanili dai giovanissimi alla juniores, il cui presidente onorario è l'ex ciclistica professionista Filippo Simeoni. Nata come asd il Pirata, adesso cambia nome in Marco Pantani Official Team. Chiuso l'accordo nei giorni scorsi tra il presidente Andrea Campagnaro e la signora Tonina Pantani, mamma di Marco, contenta di aver concesso il nome di suo figlio a una squadra giovane e ambiziosa.

Progetti

Il team sportivo ha di fatto, dopo tanti mesi di attesa causa covid, realizzato quello che per loro era un sogno. "Con la signora Tonina c'è un rapporto da anni, considerando che la nostra squadra fino a ieri si chiamava " Il Pirata" e ora in memoria di Marco siamo riusciti con orgoglio ad avere il suo nome sulle maglie - spiega il patron del team - . Abbiamo grandi progetti, utilizzando i valori veri dello sport come Marco ci ha insegnato. E questa nostra scelta premia il coraggio di Tonina che in più di qualche occasione ha percorso tanti chilometri per venirci a rendere visita con la sua tenacia e uno spirito combattivo".