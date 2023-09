Presentato il Palio dei Borghi: si corre domenica 10 settembre

Presentata la quarta edizione del Palio dei Borghi Città di Latina, un evento dall’Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo della provincia di Latina, con il patrocinio dell’ente di promozione sportiva Asc – Comitato Provinciale di Latina– e del Comune di Latina, presente ieri alla conferenza stampa con la sindaca Matilde Celentano, l’assessora con delega ai borghi Annalisa Muzio, e l’assessore al turismo Gianluca Di Cocco. Si tratta di una gara podistica, non agonistica, a cui prenderanno parte squadre di atleti e atlete in rappresentanza di 11 borghi di Latina. Ai nastri di partenza i rappresentanti di: borgo Grappa, borgo Podgora, borgo Isonzo, Montello, Faiti, Sabotino, Carso, borgo Piave, Santa Maria, San Michele e Latina scalo. Obiettivo aggiudicarsi il Palio oggi ancora nelle mani di borgo Podgora vincitore dell’edizione dello scorso anno. Non mancheranno gli atleti dell’associazione Mondo Disabili Future perché, come ha spiegato il presidente dell’Osservatorio per lo Sport della provincia di Latina Gianluca Marchionne, “non si può parlare di sport se non si parla anche di inclusione”.

La manifestazione sportiva è in programma domenica 10 settembre a Latina, dalle 18,30. Partenza e arrivo a piazza del Popolo, dunque, con la gara che passerà nelle strade centrali della città: corso della Repubblica, via Eugenio di Savoia, largo caduti di Nassiriya e via Armando Diaz. Ogni squadra sarà composta da 6 persone, 3 donne e 3 uomini, e la staffetta prevede che ogni atleta debba compiere 2 giri da 600 mt circa prima di passare il testimone al proprio compagno di squadra. Vince la squadra che riesce a totalizzare il tempo più basso attraverso la somma dei tempi di ciascun corridore. Per l’ordine della staffetta dovrà partire una donna, poi un uomo e così questa alternanza fino all’arrivo. Il Palio sarà aperto da altre manifestazioni in programma a partire dalle 17: si inizia con l’esibizione delle Majorettes Blue Twirling Città di Latina, a seguire lo spettacolo del Gruppo Sbandieratori Leone Rampante di Cori, ormai conosciuti in tutto il mondo e, alle 17.30, camminata con le cuffie ovvero la Walking in the City, organizzata da Viviana Bisegna.

“Sono felice di presentare la quarta edizione de Il Palio dei Borghi, una manifestazione nata con l’intento di portare i borghi al centro di Latina con una corsa che sta crescendo nei numeri dei partecipanti e delle tante persone che vengono ad assistere all’evento – ha affermato Gianluca Marchionne- Lasciatemi ringraziare il comitato provinciale dell’ente di promozione Asc, che patrocina il nostro evento, e il Comune di Latina. Il Palio rappresenta, per la città di Latina, un interessante connubio tra sport, cultura, turismo ed economia: questo è quello su cui puntiamo dalla nascita dell’Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo della provincia di Latina che oggi è diventato, a distanza di 5 anni, un importante punto di riferimento per l’organizzazione di eventi di respiro nazionale e internazionale su tutto il nostro splendido territorio. L’Osservatorio è inoltre tra le associazioni che ha aderito al progetto per la candidatura di Latina a Capitale italiana della cultura 2026”.

Al termine della conferenza stampa la coppa del Palio è stata consegnata nelle mani della sindaaca Matilde Celentano, che la custodirà fino alla fine della gara di domenica per consegnarla, poi, nelle mani del borgo che vincerà questa quarta edizione.