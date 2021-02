Pallavolo, la Top Volley torna al lavoro. Si pensa già ai play-off per il quinto posto

Dopo una breve pausa al termine della regular season i ragazzi di coach Boban Kovac sono tornati ad allenarsi. A fine marzo i play off che mettono in palio la qualificazione alla prossima Challenge Cup 2021/2

Dopo una breve pausa concessa ai giocatori al termine della regular season del campionato di Superlega Credem Banca, la Top Volley Cisterna ha ripreso a lavorare. La squadra si sta allenando, agli ordini di coach Boban Kovac e del suo staff, in vista della ripartenza dei match ufficiali prevista per il 28 marzo prossimo quando inizieranno ufficialmente i play-off per il quinto posto, l’appendice alla stagione regolare che mette in palio la quinta posizione e quindi di conseguenza la qualificazione alla prossima Challenge Cup 2021/22.

La Top Volley Cisterna partecipa al round robin che prevede la disputa di un girone all'italiana di sola andata: il programma comprende sette partite per ciascuna squadra e, insieme alla formazione pontina, parteciperanno anche le tre squadre che verranno escluse dal turno preliminare dei play-off scudetto insieme alle quattro formazioni eliminate dai quarti di finale dei play-off scudetto. Le squadre migliori classificate al termine della regular season disputeranno quattro incontri in casa e tre in trasferta, vista la posizione in graduatoria della Top Volley saranno quattro i match in trasferta e tre in casa. Le date per le partite sono 28 e 31 marzo, poi 4, 8, 11, 14 e 18 aprile.

In seguito le semifinali coinvolgeranno le prime quattro classificate al termine del round robin, in gara unica in casa delle migliori classificate, e si svolgeranno il 22 aprile prossimo mentre la finale è prevista (il 25 aprile) in gara unica in casa della migliore classificata al termine del round robin.