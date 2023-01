Salvini a Latina, incontro in Camera di Commercio: "L'Italia ha bisogno di correre" | IL VIDEO

"Sono pagato dagli italiani per sbloccare strade, autostrade, gallerie, ponti, ferrovie. Ora si parte, perché significa viaggiare sicuri e lavorare di più. Tiriamo dritto da Nord a Sud del Paese, dalla Roma- Latina all'alta velocità fino al ponte sullo stretto". Sono le parole del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, arrivato oggi, 24 gennaio, in Camera di Commercio per un confronto con il mondo delle imprese. Un'occasione per sottolineare la necessità di dotare il territorio di infrastrutture adeguate e per rimarcare quanto annunciato ieri dal Mit: la nomina di un commissario per l'autostrada Roma- Latina e la firma di un protocollo di intesa per l'apertura dei cantieri della Cisterna- Valmontone.

Un accenno anche ai tempi: "Entro giugno - ha dichiarato il ministro - cittadini e imprese avranno costi, modalità di appalto e tempestiche, perché abbiamo il commissario. Ci rivediamo a giugno".