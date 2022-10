"Il Borgo più bello del Lazio 2022”, Gaeta vince la prima sfida. Ora tocca a Sermoneta

E’ Gaeta la località vincitrice della prima sfida per il contest "Il Borgo più bello del Lazio 2022”, il concorso che anche quest’anno si svolge sulla pagina Facebook di promozione turistica della Regione, VisitLazio. La città del Golfo era in sfida con Trevignano Romano e Torre Alfina di Acquapendente e con i suoi 1458 voti ha passato il turno accedendo alla fase successiva.

Dopo le edizioni dei scorsi anni torna il contest che vede sfidarsi in maniera "gentile” i 46 borghi certificati del territorio, di cui 23 Borghi più Belli d’Italia, 20 Bandiere Arancioni e 10 Bandiere Blu.

Partecipare è semplice. Alle 12 di ogni lunedì, mercoledì e sabato viene pubblicato sulla pagina Facebook di VisitLazio un post con 2 o 3 borghi certificati; aperta la foto sarà necessario votare per il proprio borgo preferito esprimendosi con una delle icone proposte dalla piattaforma social (come ad esempio pollice, cuore, abbraccio). Ogni "scontro" ha durata di 48 ore, scadute le quali i voti non saranno più validi per la classifica finale. I 9 borghi con il maggior numero di voti passeranno alle semifinali per poi contendersi il titolo de "Il Borgo più bello del Lazio 2022”.

Nella prima sfida di questa nuova edizione del contest ha quindi vinto Gaeta, mentre c’è ora in gara, Sermoneta che dovrà vedersela con Caprarola e Collepardo. Per votare c’è tempo fino alle 12 di venerdì 7 ottobre.