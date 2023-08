Rustika: a Campodimele presentata l'evoluzione degli impasti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Nell'ambito delle attività di valorizzazione dei prodotti tipici, si è tenuta a Campodimele il 26 luglio la prima degustazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, nei vicoli del borgo medievale. Protagoniste le diverse attività ristorative della zona, che hanno presentato nei propri stand ricette tradizionali con ingredienti locali di alta qualità.

Rustika, impegnata da sempre nella ricerca di sapori naturali veri per i suoi impasti di pizza e pane, ha proposto con successo, una focaccia profumata alle essenze dei monti del circondario, impastata con farina pontina di alta qualità del molino Cipolla, ed erbe aromatiche e fiori selvatici sapientemente miscelate dai ragazzi del progetto LinfaViva, ottenendo un prodotto leggero e profumato, dal notevole gusto aromatico che riporta immediatamente ai nostri monti e alle tradizioni della nostra gente. Francesco Castaldi, anima e patron di Rustika, ha impastato per l'occasione, le farine Cipolla, con una miscela di erbe selvatiche e fiori di LinfaViva, che valorizzano le risorse selvatiche dei monti Pontini e Ciociari. Salvia, Sambuco, Melissa, Ortica, Calendula, Rosa, Viola sapientemente essiccate e miscelate in uno sfarinato che aggiunge aroma, sapore e nutrienti alle già ricche farine naturali.

Per completare la proposta, Francesco ha farcito la focaccia con crema di cicerchie e pancetta artigianale alle erbe mediterranee, centrando pienamente l'obiettivo della manifestazione con grande successo. Rustika racconta attraverso le sue pizze, focacce, padellini e pane, questo nuovo progetto nato da 3 realtà imprenditoriali del territorio pontino, e cioè, valorizzare i prodotti naturali, attraverso proposte innovative realizzate con ingredienti antichi e naturali. Tra questi, le erbe aromatiche, le Officinali e i fiori, fonte di sali minerali, vitamine e tanti sapori, odori, e sentori di natura selvatica. Collaborazione tra chi conosce il territorio e i suoi segreti, le sue eccellenze alimentari, e gli ingredienti tradizionali, e ne ricava proposte alimentari di alta qualità, per dimostrare che mangiare bene, semplice e locale, mangiare cibo di alta qualità, arricchisce le sensazioni gustative e la nostra salute. Semplice e naturale come le pizze e il pane arricchiti di profumi e nutrienti targate Rustika.