Street food e artigianato in piazza del Quadrato: le strade chiuse in centro per l’evento

Si rianima, dopo il mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi del 30 marzo scorso, l’area intorno a piazza del Quadrato a Latina. Per questo week end infatti è in programma un altro evento che porterà tantissime persone a vivere il cuore della città, come è accaduto anche per l’International Street Food dello scorso fine settimana in piazza Dante.

Dal venerdì 12 a domenica 14 aprile Latina ospiterà l’attesissima manifestazione “Regioni d’Europa – Mercati Internazionali” che porterà oltre 60 espositori internazionali in centro. Tra piazza del Quadrato e viale Italia si potranno visitare gli stand con artigianato e street food di questo importante format che sta riscuotendo numerosi successi in tutta Italia con la possibilità di degustare prelibatezze da Spagna, Scozia, Austria, Francia, Olanda, Grecia, Germania, Argentina, Brasile ed eccellenze italiane da Sicilia, Puglia, Abruzzo, Calabria, Liguria e altre regioni.

E per consentire la buona riuscita della rassegna l’amministrazione comunale ha disposto un piano per la viabilità che predispone la chiusura di alcune strade. Nei giorni scorsi è stata emanata un’apposita ordinanza del servizio mobilità del Comune di Latina con disposizioni che disciplinano il traffico e la sosta nella zona.

Secondo quanto si legge nel provvedimento, viene istituito il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli - eccetto residenti accedenti alle proprietà private, forze dell’ordine e mezzi di soccorso ed autorizzati - dalle 00.01 dell’11 aprile e fino alle 23.59 del 15 aprile - e comunque fino a cessate esigenze - in piazza del Quadrato, in via M. D’Azeglio nel tratto compreso tra l’uscita del parcheggio e piazza del Quadrato, e in viale Italia.

Ricordiamo anche che nel pomeriggio di domenica 14 maggio, alle 18.30, allo stadio Francioni di Latina è in programma anche la partita di calcio tra Latina e Turris.