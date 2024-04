Tre giorni di buon cibo e artigianato internazionali nel cuore di Latina

Un altro fine settimana di festa nel centro di Latina: dal 12 al 14 aprile tra viale Italia e piazza del Quadrato arriveranno oltre 60 espositori internazionali di street food e artigianato per la manifestazione Regioni d’Europa – Mercati Internazionali, realizzata da Apeca, Prisma, Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA ASCOM.

Si potranno degustare prelibatezze da Spagna, Scozia, Austria, Francia, Olanda, Grecia, Germania, Argentina, Brasile ed eccellenze italiane da Sicilia, Puglia, Abruzzo, Calabria, Liguria e altre regioni. Tra un boccone e l’altro si potrà curiosare tra gli stand dell’artigianato tipico di varie zone del mondo.

La manifestazione dal nome Regioni d’Europa – Mercati Internazionali sarà una tre giorni intensiva e a orario continuato che racconta usi e costumi di vari popoli e permetterà di assaggiare i piatti tipici: primi e secondi piatti, stuzzichini e dolci, ce ne sarà per tutti i gusti: dalla paella spagnola alla pyta greca, dagli arrosticini abruzzesi all’asado argentino, dalla focaccia ligure alle mini crepes olandesi, dalle dolci tette delle monache pugliesi alla picanha brasiliana, dalle bombette pugliesi alle creme al tartufo, dalle specialità siciliane alle birre inglesi.

Tra i maggiori protagonisti della festa ci sarà la Scozia: presso lo stand della delegazione scozzese infatti si potranno scoprire prodotti tipici e usanze di questo paese: dagli alcolici rinomati come la birra Irn Bru, il whisky, haggis, fudges, shortbread; si potranno inoltre acquistare accessori in Harris Tweed: sciarpe lambswool, cappelli, borse e molto altro ancora. Si potrà scoprire molto della cultura scozzese grazie alla presenza del Clan Italia, la maggiore istituzione della quale fanno gli italiani che vivono in Scozia, tra questi fanno parte anche personaggi celebri come Andrea Bocelli o il cantautore Paolo Nutini.

L’appuntamento

È dunque da venerdì 12 a domenica 14 aprile a orario continuato in piazza del Quadrato e Viale Italia a Latina, l’ingresso è gratuito e libero. Attenzione a come cambia la viabilità in questi giorni nel centro cittadino.