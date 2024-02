Giardino di Ninfa: il calendario delle aperture per il 2024

Orario non disponibile

Quando Dal 16/03/2024 al 03/11/2024 Orario non disponibile

Con l’arrivo della primavera torna ad aprire al pubblico anche il Giardino di Ninfa, che sarà visitabile dal fine settimana del 16 e 17 marzo fino ai primi di novembre.

Con l’annuncio dell’apertura, la Fondazione Roffredo Caetani ha aperto le prenotazioni delle visite guidate da effettuare sul sito ufficiale del giardino.

Come è ormai risaputo il giardino può essere visitato seguendo istruzioni precise in modo da non turbare gli equilibri naturali che si sono creati con la cura e il tempo. Le guide specializzate oltre a mostrare le splendide piante, le fioriture, racconteranno anche l’affascinante storia del giardino che presente i ruderi dell’antica Ninfa, fiorente centro che nel 1300, a seguito di vari saccheggi e pestilenze, è stato improvvisamente abbandonato dai suoi abitanti.

Il Giardino, come è ormai consuetudine, ospiterà nel corso dell’anno vari eventi culturali come concerti, mostre, spettacoli teatrali, ai quali nel periodo estivo si possono abbinare anche le visite guidate al tramonto.

Il giardino sarà aperto per le visite guidate da marzo a novembre nei fine settimana e nei giorni festivi, per prenotare una visita occorre visitare il sito ufficiale di Ninfa e seguire attentamente le indicazioni. Per chi vuole, si può abbinare la visita al giardino con quella al Castello Caetani di Sermoneta (prenotazioni sul sito ufficiale).

Calendario delle aperture per il 2024

Marzo

16, 17, 23, 24, 30, 31

Aprile

1, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 25, 27, 28

Maggio

1, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26

Giugno

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30

Luglio

6, 7, 13, 14, 19*, 20*, 21*,26*, 27*,28*

(* dal 19 luglio all’11 agosto solo visita al tramonto)

Agosto

2*, 3*, 4*, 9*, 10*, 11*, 15, 17, 18, 24, 25, 31

(* dal 19 luglio all’11 agosto solo visita al tramonto)

Settembre

1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29

Ottobre

5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27

Novembre

1, 2, 3