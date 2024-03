A Priverno la XVIII edizione della Sagra Falia e Broccoletti

Prezzo non disponibile

Rimandata a causa del maltempo qualche settimana fa, torna finalmente la Sagra della Falia e dei Broccoletti di Priverno in programma per domenica 7 aprile.

La manifestazione, giunta alla sua XVIII edizione celebra le antiche ricette di Priverno e gli ottimi prodotti tipici locali. La Sagra è organizzata dal Comitato Sagra Falia e Broccoletti, con il Patrocinio e il contributo di Regione Lazio, Arsial e Comune di Priverno e in collaborazione con le Associazioni Insieme Odv, Pro Loco Priverno e Centro Operativo Circe.

La piazza del Comune sarà dunque un tripudio di sapori, profumi e il racconto delle tradizioni contadine, delle ricette tramandate da generazioni, dei prodotti tipici che sempre più ricevono riconoscimenti e apprezzamenti nazionali e non solo.

Si potrà passeggiare tra stand espositivi e partecipare a degustazioni di prodotti vari, oltre alla falia, pane tipico di Priverno dalla forma allungata che si fa con acqua, farina, lievito naturale e olio extravergine di oliva e i celebri broccoletti della valle dell’Amaseno.

Non mancheranno giochi popolari, musica dal vivo e tanto divertimento per grandi e piccini. In programma inoltre delle passeggiate guidate nel cuore di Priverno e le aperture straordinarie del Museo Archeologico e del Museo della Matematica.

È dunque per domenica 7 aprile nel cuore di Priverno.